"شاهده في أحضان زوجة أخيه".. فلاح يقتل نجل عمه لعدم فضح علاقته المحرمة

سعيا منهما لعدم فضح علاقتهما المحرمة، أقدم فلاح وعشيقته، على قتل نجل عمه (شقيق زوج الثانية)، عندما شاهدهما في وضع مخل، ظنا منهما إنهما بذلك سيدفنان سر العلاقة غير الشرعية معه.













وانتقل العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لـ"محمود. إ. ع"، 43 سنة، فلاح، ويقيم بعزبة السدة، دائرة مركز شرطة فوه، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فوه للتأمين الصحي.

"ماكنش قصدى أموته".. اعترافات السائق المتهم بدهس طفل في التبين وشكل اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، ومعاونيه، لكشف غموض الحادث والوصول إلى مرتكبيه.



وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عم المجني عليه "محمد. م. ع"، 43 سنة، فلاح، و"فاطمة. ع. م"، 29 سنة، ربة منزل، دائرة مركز شرطة فوه.



وأكدت تحريات فريق البحث الجنائي، أن المتهمين قرا التخلص من المجني عليه، بعد اكتشافه علاقة غير مشروعة بينهما، وهدد بفضحهما أمام شقيقه، زوج المتهمة الثانية، وباقي أفراد الأسرة، بناء على تحريض من المتهمة الثانية، بضرورة التخلص منه، حتى لا يحقق المجني عليه تهديده ويفتضح أمرهما.



وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه جهود فريق البحث الجنائي، أقرا بارتكابهما الواقعة، وفق ما سبق، مستخدمين أداة حديدية "ماسورة".



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1098 لسنة 2020 إداري مركز شرطة فوه، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. وتعود البداية عندما تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، بمديرية الأمن، بتلقي مركز شرطة فوه، بلاغًا من أهالي بعثورهم على جثة شخص في العقد الرابع من العمر، فلاح، ملقى بأرض زراعية، ما بين قريتي أبو دراز والسدة، دائرة المركز، غارقًا في دمائه وعليه آثار جروح في الرأس.وانتقل العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لـ"محمود. إ. ع"، 43 سنة، فلاح، ويقيم بعزبة السدة، دائرة مركز شرطة فوه، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فوه للتأمين الصحي.وشكل اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، ومعاونيه، لكشف غموض الحادث والوصول إلى مرتكبيه.وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عم المجني عليه "محمد. م. ع"، 43 سنة، فلاح، و"فاطمة. ع. م"، 29 سنة، ربة منزل، دائرة مركز شرطة فوه.وأكدت تحريات فريق البحث الجنائي، أن المتهمين قرا التخلص من المجني عليه، بعد اكتشافه علاقة غير مشروعة بينهما، وهدد بفضحهما أمام شقيقه، زوج المتهمة الثانية، وباقي أفراد الأسرة، بناء على تحريض من المتهمة الثانية، بضرورة التخلص منه، حتى لا يحقق المجني عليه تهديده ويفتضح أمرهما.وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه جهود فريق البحث الجنائي، أقرا بارتكابهما الواقعة، وفق ما سبق، مستخدمين أداة حديدية "ماسورة".وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1098 لسنة 2020 إداري مركز شرطة فوه، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وألقت مباحث مركز شرطة فوه في كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، برئاسة العقيد أحمد سكران، رئيس الفرع، القبض على فلاح، وربة منزل، لاتهامهما بقتل ابن عم الأول، وشقيق زوج الثانية، بسبب اكتشافه علاقة غير مشروعة بين المتهمين.