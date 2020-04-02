عبدالمحسن سلامة: الأطباء والجيش والشرطة هم جنود الخطوط الأمامية للمعركة

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:55 م
الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة
الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة
ميسون أبو الحسن
قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بدور الصحافة والإعلام وأهميته، في أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، وكرر الإشادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطغى مدبولي.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن ما نمر به الآن هو لحظة هامة وخطيرة في تاريخ البشرية، مؤكدًا أن مصر كانت ولازالت ويجب أن تظل ملهمة للعالم كله، ولذلك من الضروري أن تتجاوز هذه الأزمة والمحنة، وذلك في وجود جنود المعركة، وهم الأطباء ورجال القوات المسلحة والشرطة.

وتابع: "الأطباء والجيش والشرطة هم الجنود الأمامية للمعركة، وعلينا أن نمد لهم يد العون والدعم المعنوي".

وأضاءت مؤسسة الأهرام، مبناها، مساء اليوم الخميس، وذلك تحية وتقدير وعرفان لأطباء مصر وممرضيها، جيش مصر الأبيض، وتضامنًا مع وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، في جهودهما لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومع كل رجال القوات المسلحة المصرية، الذين يقومون بأعمال تطهير الشوارع والمؤسسات لمحاصرة الفيروس القاتل ولرجال الشرطة المصرية، الذين يقومون بتنفيذ المهام خلال ساعات الحظر.

وأطلقت "الأهرام" المبادرة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك في إطار دعم دور المؤسسات الصحفية القومية، لكل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، بأجهزتها المختلفة الآن، في التصدي للوباء القاتل، وتأكيداً لقدرة الشعب المصري على محاصرة هذا الوباء، والانتصار عليه، بفضل التكاتف والوحدة والاصطفاف الوطني خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في إطار دعوة شعب مصر وشعوب العالم بالبقاء في المنزل، وحماية أنفسهم وأحبائهم من الفيروس التاجي المستجد، وكتبت مؤسسة الأهرام بالإضاءة على مبناها عبارات مختلفة، للتضامن مع الأطباء، مثل: "معكم نشعر بالأمان"، و"ملائكة الرحمة"، و"أبدًا لن ننسى".

أخبار تهمك

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي لقيادة الجبهة اليمنى

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفسخ عقد لاعب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

ضربة قاتلة.. الأهلي يدرس ضم ساحر الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاوض 4 صفقات مدوية.. أبرزهم "خائن" الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"مقلوبة على السقف".. شاهد الصور الأولى لحادث نجل راغب علامة

منذ أقل من ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يوم

الحكومة تعلن شروط تركيب عداد الكهرباء الكودي للمخالفين

منذ حوالي 5 ساعات

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

06:26 م

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

06:24 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم