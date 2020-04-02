عبدالمحسن سلامة: الأطباء والجيش والشرطة هم جنود الخطوط الأمامية للمعركة

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بدور الصحافة والإعلام وأهميته، في أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، وكرر الإشادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطغى مدبولي.





وأضاف في تصريحات صحفية، أن ما نمر به الآن هو لحظة هامة وخطيرة في تاريخ البشرية، مؤكدًا أن مصر كانت ولازالت ويجب أن تظل ملهمة للعالم كله، ولذلك من الضروري أن تتجاوز هذه الأزمة والمحنة، وذلك في وجود جنود المعركة، وهم الأطباء ورجال القوات المسلحة والشرطة.





وتابع: "الأطباء والجيش والشرطة هم الجنود الأمامية للمعركة، وعلينا أن نمد لهم يد العون والدعم المعنوي".





وأضاءت مؤسسة الأهرام، مبناها، مساء اليوم الخميس، وذلك تحية وتقدير وعرفان لأطباء مصر وممرضيها، جيش مصر الأبيض، وتضامنًا مع وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، في جهودهما لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومع كل رجال القوات المسلحة المصرية، الذين يقومون بأعمال تطهير الشوارع والمؤسسات لمحاصرة الفيروس القاتل ولرجال الشرطة المصرية، الذين يقومون بتنفيذ المهام خلال ساعات الحظر.





وأطلقت "الأهرام" المبادرة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك في إطار دعم دور المؤسسات الصحفية القومية، لكل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، بأجهزتها المختلفة الآن، في التصدي للوباء القاتل، وتأكيداً لقدرة الشعب المصري على محاصرة هذا الوباء، والانتصار عليه، بفضل التكاتف والوحدة والاصطفاف الوطني خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



