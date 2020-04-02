مفاجآت في قائمة الراحلين عن الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء في نهاية الموسم الحالي.





وقال الغندور أثناء تقيمه لبرنامج زملكاوي عبر فضائية الزمالك :"أي مشجع أو طفل زملكاوي بإمكانه توقع قائمة الراحلين عن الفريق في نهاية الموسم وهم اللاعبون غير المتواجدين في تشكيل مباريات الفريق ولا يشاركون في المباريات التي يقودها الفرنسي باتريس كارتيرون".





وأضاف:"يمكن توقع الراحلين عن الأهلي والزمالك وبراميدز وأي فريق في العالم بالنظر إلى اللاعبين الذين لم يشاركوا نهائياً في المباريات".





واختتم الغندور حديثه قائلا:" بعض الأسماء من المتوقع رحيلهم في نهاية الموسم وهم محمد عنتر ومحمد حسن وكاسونجو وكريم بامبو وعمر السعيد".







