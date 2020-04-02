حوار| مدير الطب البيطري بالدقهلية يعلن آخر التطورات بشأن فيروس كورونا.. ويكشف حقيقة منع تداول الدواجن الحية

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" الفجر " أجرت حوارًا مع الدكتور عبدالمنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الدقهلية، للإطلاع على آخر المستجدات والتطورات بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة الفيروس المُرعب، فضلًا عن ما تقدمه المديرية لتطوير الثورة الحيوانية.. وإليكم نص الحوار:



"الطب البيطري" من أهم القطاعات التي تتصدر المشهد الحالي، خاصة بعد انتشار شائعات بمنع تداول الدواجن الحية، فضلًا عن انتقال فيروس كورونا من بين الحيوانات وقد تصيب الإنسان أيضًا." أجرت حوارًا مع الدكتور عبدالمنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الدقهلية، للإطلاع على آخر المستجدات والتطورات بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة الفيروس المُرعب، فضلًا عن ما تقدمه المديرية لتطوير الثورة الحيوانية.. وإليكم نص الحوار:

- ماذا قدمت المديرية في مواجهة فيروس كورونا؟

الطب البيطري يعمل على قدم وساق لمواجهة الفيروس، وهناك تنسيق تام مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والذي وفر المواد المطهرة.

والطب البيطرى أول من أجرى أعمال تطهير في بلقاس "أول مكان ظهر به الفيروس بالدقهلية"، بالاشتراك مع مديرية الصحة بالدقهلية، وتم تعقيم المساجد والمنشآت العامة، والطب البيطري على مستوى الجمهورية لديه فرق مدربة على أعلى مستوى لمكافحة العدوى والفيروسات ولديهم الخبرة الكافية منذ انتشار أنفلونزا الطيور.

وتدفع مديرية الطب البيطري بفرق لمكافحة العدوى في كل مكان للحد من انتشار فيروس كورونا.

الطب البيطري يعمل على قدم وساق لمواجهة الفيروس، وهناك تنسيق تام مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والذي وفر المواد المطهرة.والطب البيطرى أول من أجرى أعمال تطهير في بلقاس "أول مكان ظهر به الفيروس بالدقهلية"، بالاشتراك مع مديرية الصحة بالدقهلية، وتم تعقيم المساجد والمنشآت العامة، والطب البيطري على مستوى الجمهورية لديه فرق مدربة على أعلى مستوى لمكافحة العدوى والفيروسات ولديهم الخبرة الكافية منذ انتشار أنفلونزا الطيور.وتدفع مديرية الطب البيطري بفرق لمكافحة العدوى في كل مكان للحد من انتشار فيروس كورونا.

- ما أوجه الدعم التي تقدمها المديرية للثروة الحيوانية والداجنة بالدقهلية؟

الثروة الحيوانية في ازدهار مستمر خلال الفترة الحالية، واستقرار تام من خلال البرامج الوقائية التي تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتنفذها مديرية الطب البيطرى بالدقهلية من خلال برامج تحصين دورية ومستمرة.

والمحافظة لم تشهد حالة نفوق واحدة بسبب مرض الحمى القلاعية عام 2019 ويعد ذلك إنجازًا كبيرًا جدا، ونقدم الدعم الكامل لمزارع الماشية والدواجن وتوجد متابعة مستمرة لمزارع الدواجن ويقوم أطباؤنا بسحب عينات باستمرار حتى مرحلة ما قبل البيع للتأكد من عدم وجود أي أمراض وخاصة أنفلونزا الطيور ونتبع إجراءات احترازية مشددة، ولم تظهر أي إصابات بمزارع دواجن بنطاق الدقهلية.





- وماذا عن حظر بيع الدواجن الحية وما تم من إجراءات؟

لم يصدر أي قرار حتى الآن من محافظ الدقهلية في هذا الشأن، والمواطنين تفهموا الأمر بشكل خاطئ، وما حدث أن المديرية تقدمت للمحافظ بمذكرة لتفعيل الأكمنة بالمحافظة؛ للتفتيش على السيارات المخصصة لنقل الدواجن والطيور الحية، وذك للتأكد من أن الدواجن خالية من أنفلونزا الطيور، وهذا إجراء احترازي طبيعي في مصلحة المربيين والمواطنين، وطلبنا وجود تصريح رفقة السيارات التي تحمل الدواجن خطاب من الطب البيطري يؤكد خلوها من الأمراض.





- ما هي استعدادات المديرية لاستقبال احتفالات شم النسيم وشهر رمضان؟

دور الطب البيطري، متابعة الأغذية ومدى سلامتها لم تقتصر على المناسبات بل تستمر على مدار العام، ولكن يزداد نشاطها في وقت المناسبات كالأعياد وشم النسيم وطوال شهر رمضان المبارك.

ويتمثل نشاط مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مباحث التموين ومسؤولي المحليات، لشن حملات موسعة ومكبرة للتفتيش على محلات الدواجن واللحوم والأسماك بكافة أنواعها خاصة الموالح، حيث يتم الكشف على السلع؛ وذلك للتأكد من صلاحيتها وخلوها من أي أمراض ومطابقتها للمواصفات، والإعدام لأي حالات يتم ضبطها.



