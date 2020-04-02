البنتاجون يعلن تسجيل 900 إصابة بـ كورونا في الجيش الأمريكي

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مساء اليوم الخميس، تسجيل 900  إصابة في الجيش الأمريكي، ووصول إجمالي الإصابات من العاملين في البنتاجون إلى 1638شخصاً.

ويذكر أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، وفاة أول جندي في الخدمة جراء إصابته بفيروس كورونا والذي أصبحت الولايات المتحدة رقم واحد في العالم بشأن معدل الإصابات.

الجمعة الماضي، أحصى البنتاجون 652 إصابة بفيروس "كوفيد-19" في صفوف موظفيه العسكريين والمدنيين وأفراد أسرهم والمتعاقدين معه، فيما توفي متعاقد واحد بسبب الفيروس.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن البنتاجون مستمر في نشر وحدات من الحرس الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا، تعاقدت هيئة الإمداد والتموين التابعة لوزارة الدفاع مع 4 جهات لشراء 8 آلاف جهاز تنفس اصطناعي، للتعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين بالفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد على مستوى العالم من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة إذا استطاعت تثبيت عدد الوفيات جراء كورونا عند رقم يتراوح بين 100 ألف و200 ألف بدلًا من العدد المتوقع 2.2 مليون وفاة فسيكون إنجازا عظيما.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الإثنين: "لا يزال أمامنا الكثير من الأبحاث ونتواصل مع الدول الأخرى للقضاء على كورونا"، مشيرا إلى حشد كل القدرات المتاحة لمساعدة الطواقم الطبية على إنقاذ حياة المصابين بالفيروس.

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كوفيد عدد وفيات كورونا بفيروس البنتاجون الاجمالي 200 ألف

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