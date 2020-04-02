"النيابة العامة" تضع 4 عقوبات لمخالفي إجراءات مواجهة كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

حذرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، من مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية بشأن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأكدت النيابة العامة على أن اقتران مخالفة تلك الإجراءات بالتصوير أو النشر يعد جريمة معلوماتية، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال. 

ووقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": يُحظر مخالفة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة بشأن كورونا؛ حرصًا على صحة الجميع وسلامتهم، مؤكدة أن اقتران ذلك بالتصوير أو النشر يعد جريمة معلوماتية. 

ونشرت إنفوجرافًا، أوضحت من خلاله جريمة المساس بالنظام العام المعلوماتية، موضحة أنه يقصد بالحاسب الآلي (كل جهاز الكتروني ثابت أو منقول/ سلكي أو لا سلكي/ يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها، أو تصفحها. 

ولفتت إلى أن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، بالمخالفة لأحكام هذا النظام، موضحة أن المقصود بالشبكة المعلوماتية هو ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات أو تبادلها.  

كما أشارت إلى أنه يُحظر إنتاج ما من شأنه المساس بالأمن العام، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مؤكدة أنه في حال مخالفة ذلك فإن العقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.

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