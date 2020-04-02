بسبب كورونا.. لاعبو فيردر بريمن يخفضون رواتبهم

قدم لاعبي نادي فيردر بريمن الألماني لافتة رائعة حيث وافقوا على تخفيض رواتبهم في ظل توقف منافسات البوندزليجا بسبب تفشي وباء كورونا القاتل.





وأوضح بريمن في بيان له أن المدرب فلوريان كوفيلدت وأعضاء الجهاز الفني والإداري وافقوا على استقطاع جزء من رواتبهم في ظل الأزمة الحالية.





وأشار كلاوس فيلبري الرئيس التنفيذي لبريمن "سعداء لأن فيردر يحظى بهذا التضامن والتكاتف".





وسار بريمن بذلك على نفس نهج فولفسبورج الذي أعلن في وقت سابق اليوم عن موافقة لاعبيه ومنتسبيه على تقليص رواتبهم.



