البنك الدولى يعتمد 1.9 مليار دولار كأول تمويل طارئ لمواجهة كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:02 م
البنك الدولي
البنك الدولي
وافق المجلس التنفيذي  للبنك الدولي اليوم الخميس، على 1.9 مليار دولار من التمويل المبدئي الطارئ لدعم عمليات مواجهة فيروس كورونا المستجد في 25 دولة، مضيفا أنه يتحرك بسرعة فيما يخص مشروعات في 40 دولة أخرى.
 
وأشار البنك إلى أنه يعمل إضافة إلى ذلك على إعادة توزيع الموارد في مشروعات يمولها بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار تقريبا. 

وقال البنك الدولي إنه مستعد لإنفاق ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الأشهر الخمسة عشرة المقبلة لمكافحة الفيروس.
 
وستتلقى الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، مليار دولار من التي تم الموافقة عليها اليوم الخميس لدعم إجراء فحوص أفضل للفيروس ورصد المخالطين والتشخيص المعملي والحصول على معدات الوقاية الشخصية وإقامة أقسام عزل جديدة للمصابين.


وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يشكل خطرا فتاكا على الشباب، على الرغم من أن أغلبية ضحاياه من المسنين، حسبما نقلت وكالة أسوشتيد برس الإخبارية.

وأكد مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغي، للصحفيين اليوم الخميس أن 95% من إجمالي عدد ضحايا الفيروس في القارة العجوز فوق سن الـ60 ، وأكثر من 50% منهم فوق سن 80، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العمر ليس هو العامل الوحيد الذي يهدد المصاب بكورونا بعواقب قاسية وربما فتاكة.

وأوضح المسؤول: "الفكرة القائلة بإن "كوفيد-19" يؤثر على المسنين فقط خاطئة إطلاقا، والشباب لا يحظون بالحصانة" من الفيروس.

ولفت كلوغي إلى أن بيانات المنظمة الأممية تظهر أن 10-15% من المصابين الذين يقل عمرهم عن 50 عاما يعانون من أعراض متوسطة أو قاسية، مع تسجيل حالات إصابة خطيرة بين الأشخاص في السن بين 10 و30 عاما.

وأقر كلوغي بأن 80% من ضحايا كورونا في أوروبا كانوا يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل، مشيرا إلى ورود تقارير إيجابية تتحدث عن مصابين فوق سن 100 عام تعافوا بالكامل من الفيروس.

ولا تزال أوروبا أكبر بؤرة لفيروس كورونا من حيث عدد الضحايا، وسجلت هناك حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية 30098 وفاة على الأقل بسبب الفيروس، معظمها في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

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