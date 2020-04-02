تعرف على بدائل الأهلي لتعويض غياب "الجوكر" أحمد فتحي

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:07 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
أنهى اللاعب أحمد فتحي علاقته بالنادي الأهلي، وبنهاية هذا الموسم سيرحل لخوض تجربة أخرى، تضمن له المستقبل والمال، وأيضًا المشاركة، ليتواجد في منتخب مصر.

رحيل أحمد فتحي

وأكد النادي الأهلي على فشل التجديد للاعب أحمد فتحي في بيان على موقعه الرسمي، موجهًا الشكر للاعب، ومتنيًا له التوفيق، في مشهد احترافي كبير، ينم عن وعي الإدارة الحكيمة بقيادة الخطيب، وثقته في أن الأهلي لا يتوقف على أحد.

مشاركة أحمد فتحي مع الأهلي

وجلس أحمد فتحي على دكة بدلاء فريق النادي الأهلي مؤخرًا، ما أرقه بشدة، حيث اعتاد فايلر المشاركة بالشاب محمد هاني، الأكثر حيوية، والأقوى من الناحية الهجومية، ولكن قيمة النجم فتحي أعادته للتشكيل مع آخر المبارايات.

فشل التجديد مع أحمد فتحي

وحاول النادي الأهلي الحصول على خدمات اللاعب العامين المتبقيين له في الملاعب، إلا أن أحمد فتحي نظر بعين العقل، يتردد في التوقيع مجددًا لناديه الذي صنع تاريخه مفضلًا المال والعقد الأكبر، والذي كان مقدمًا من بيراميدز والبالغ قرابة الـ50 مليون جنيه، على 3 مواسم.

مفاجأة في تجديد أحمد فتحي

وكشف وكيل أعمال أحمد فتحي، نادر شوقي، أن إدارة الأهلي وافقت على طلبات اللاعب ولم تبخل، إلا أن اللاب عدل عن قراره ليفاجئ وكيله، ويرفض التوقيع، وهو ما أغضب الأخير وجعله يفسخ تعاقده مع نجم الأهلي.

أحمد فتحي ووكيله

ورد أحمد فتحي على نادر شوقي، عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام"، بأنه ليس له حق في التحدث باسمه أو محاولة المزايدة عليه واكتساب شهرة من ورائه.

بديل أحمد فتحي

ومن المقرر أن تعقد إدارة النادي الأهلي جلسة مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر، من أجل تحديد الطلبات والبدائل المناسبة لتعويض غياب الظهير الأيمن وكابتن منتخب مصر أحمد فتحي الذي ةقع لبيراميدز لـ3 مواسم.

من الأقرب لخلافة النجم أحمد فتحي

وتشير التقارير إلى أن الأهلي أبدى اهتمامه بضم اللاعب نادر بكار ظهير بيراميدز، الذي أبدى ميوله للعب بالأهلي ورافضًا الزمالك، ودخول عمر جابر في دائرة اهتمامات إدارة المارد الأحمر.



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