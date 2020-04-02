لمجابهة كورونا.. دوريات أمنية تجوب شوارع الجيزة لتطبيق قرار حظر التجوال

تواصل الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، اليوم الخميس، حملاتها الليلية بجميع شوارع وميادين المحافظة، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجوال المواطنين، والتأكد من إغلاق المحال التجارية، والمطاعم والمولات من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، فضلا عن إغلاق المقاهي طوال اليوم، للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأكد اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة على ضباط وأفراد جميع أقسام ومراكز القطاع بتسيير دوريات بجميع أنحاء المحافظة، والتأكيد على جميع أصحاب المحلات بإغلاقها في الميعاد المحدد وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فضلا عن حظر حركة المواطنين.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على عدد من الأشخاص، لعدم تنفيذهم قرار حظر التجوال، كما أغلق عددًا من المحال التجارية والمقاهي لعدم التزامهم بالقرار، وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة على حده وبالعرض على النيابات المختصة قررت إخلاء سبيلهم بكفالات مالية.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.





وجاءت القرارات كالتالي:





1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.





2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.





3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.





4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.





5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.





6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.





7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.





8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.





9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.





10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.