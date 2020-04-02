لافتة إنسانية رائعة من راشفورد

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:11 م
راشفورد
راشفورد
وكالات
قام ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بتقديم لافتة إنسانية رائعة، حيث قام بجمع أكثر من مئة ألف جنيه استرليني (124 ألف دولار) لإطعام الأطفال الذين حرموا من الوجبات المدرسية المجانية اليومية بعد إغلاق المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأطلق راشفورد، الذي قال إنه كان يعتمد على الوجبات المدرسية عندما كان طفلا، حملة للتبرع بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية التي توزع الطعام على المدارس ومراكز التجمعات.

ووضع راشفورد تجميع مئة ألف استرليني هدفا مبدئيا لحملته التي تخدم نحو 400 ألف طفل. وقد تجاوز هذا المبلغ بسرعة في استجابة إيجابية لنداء المهاجم البالغ عمره 22 عاما عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال راشفورد لصحيفة تايمز البريطانية :"يوجد أشخاص أوضاعهم أسوأ مما كنت عليه عندما كنت طفلا. إنهم لا يجدون حتى وجبة ثانية في منزلهم لذلك أردت أن أساعدهم".

وأضاف :"الناس التي لا تجد طعاما أعدادها كبيرة للغاية. يقترب العدد من مليون طفل تساعدهم المؤسسة الخيرية أسبوعيا. عندما اطلعت على الأرقام شعرت بصدمة كبيرة".

وتعاون يونايتد ومنافسه المحلي مانشستر سيتي في التبرع بمئة ألف جنيه إسترليني لمساعدة ودعم بنوك الطعام لتعويض كميات الطعام التي اعتاد الناديان التبرع بها خلال أيام مبارياتهما.

وتعافى راشفورد من إصابة في ظهره عندما توقفت مباريات الدوري الممتاز حتى 30 أبريل الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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