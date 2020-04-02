الإمارات تعلن تسجيل 210 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 35

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 35 حالة. 

وأوضحت أنه تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1024 حالة.

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 35 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 96.

ويذكر أن قررت دولة الإمارات تمديد "تعليق " دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من الخميس ولمدة أسبوعين إضافية قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وذلك كإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية دعوتها لجميع من لديهم اقامات سارية والمتواجدين خارج الدولة إلى التسجيل في الخدمة الجديدة "تواجدي للمقيمين" على موقع الوزارة.

 وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة.

وفي 19 مارس الماضي، علقت الإمارات دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الدولة ولمدة أسبوعين.

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