رد رسمي من الزمالك على التعاقد مع أحمد فتحي

رد أمير مرتضي منصور المشرف العام بنادي الزمالك على الدخول في مفاوضات مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي لضمه في الصيف.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته اليوم :" لا صحة لما يتم تداوله عن صفقات الزمالك، لم أدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتحي لا من قريب ولا من بعيد".









واضاف: "نادي الزمالك ليس له علاقة بقصة رحيل أحمد فتحي أو تعثر تمديد عقده مع الأهلي، سواء من قريب أو من بعيد ولا توجد نية لفتح مفاوضات مع اللاعب".









وأوضح أن :"سياسة النادي في التعاقدات هو التفكير في اللاعبين الذين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب لأطول فترة ممكنة".









وأعلن أحمد فتحي في الساعات الماضية رحيله عن الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري رافضاً فكرة تمديد عقده مع الفريق.