صلاح وماني في الصدارة.. أخطر 5 ثنائيات هجومية بالدوري الإنجليزي في موسم "كورونا"

شهد الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي قبل توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ظهور ثنائيات هجومية مُرعبة في معظم الأندية الإنجليزية، حيث شكل بعض اللاعبين بالبريميرليج شراكة قوية أسفرت عن العديد من الأهداف الحاسمة وتسببت في تهديد الخصوم باستمرار خلال منافسات البطولة.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أخطر "الثنائيات الهجومية" في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي:-









1- محمد صلاح – ساديو ماني:





يتصدر ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني قائمة أخطر الثنائيات الهجومية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وبلغ إجمالي أهداف اللاعبين 30 هدفًا كما صنع الثنائي 15 هدفًا، حيث سجل نجم منتخب مصر 16 هدفًا وصنع 6 آخرين في 26 مباراة خاضها بالبريميرليج، بينما سجل ماني 14 هدفًا وصنع 9 أهداف أخري في 26 مباراة أيضًا.





2- أجويرو – رحيم سترلينج:





يأتي في المرتبة الثانية بقائمة أفضل الثنائيات الهجومية، ثنائي مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي لعب 22 مباراة بالبريميرليج وسجل 16 هدفًا وصنع 3 أهداف أخري، وزميله الإنجليزي رحيم سترلينج ولعب 24 مباراة، سجل 11 هدفًا، وصنع هدفين آخرين.





3- جيمي فاردي – آيوزي بيريز:





شهد الموسم الحالي ظهور مميز لثنائي ليستر سيتي الإنجليزي جيمي فاردي وسجل 19 هدفا وصنع 4 أهداف في 26 مباراة بالبريميرليج، وزميله الاسباني آيوزي بيريز وسجل 7 أهداف وصنع 4 أهداف أخري في 25 مباراة بالبطولة، وإجمالي أهداف اللاعبان بالبطولة 26 هدفًا و 8 أسيست.





4- راشفورد – مارسيال:





ثنائي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال يتواجدان بالمرتبة الرابعة في قائمة أفضل الثنائيات الهجومية بالدوري الإنجليزي هذا الموسم وسجل اللاعبان 25 هدفًا وصنع 7 أهداف، حيث شارك الأول في 22 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 4 آخرين، بينما خاض الثاني 23 مباراة سجل 11 هدفًا وصنع 3 أهداف.





5- أوباميانج – لاكازيت:





حقق ثنائي أرسنال الإنجليزي بيير إيمريك أوباميانج وزميله ألكسندر لاكازيت شراكة هجومية قوية بالدوري الإنجليزي بالموسم الحالي تسجيل 24 هدفًا وصناعة 4 أهداف، حيث خاض نجم الجابون 26 مباراة سجل 17 هدفًا وصنع هدف وحيد، بينما خاض المهاجم الفرنسي 20 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف



