جيوش مصر.. 'الوطنية للصحافة' تشكر الأطباء ورجال الجيش والشرطة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن العالم أصبح يتألم بشكل كبير بسبب ما يراه من وباء فيروس كورونا المستجد، وهو ما يستوجب على الشعب المصري الالتزام بقرارات الحكومة، خاصة وأن مصر مازال لديها فرضة للنجاة.





وأضاف: "الأطباء ورجال الجيش والشرطة هم جيوش مصر وحائط الصد الأول ضد الوباء، على الشعب المصري أن يكون على نفس قدر الوعي، ويساعد أجهزة الدولة على احتواء الأزمة".





ووجه "جبر" في تصريحات صحفية الشكر للأطقم الطبية، من أطباء وممرضين ومسعفين، وأيضًا لرجال القوات المسلحة والحرب البيولوجية، ولرجال الشرطة، مؤكدًا أن مصر تتقدم لهم بأسمى معاني الشكر والعرفان للجميل.





وأضاءت مؤسسة الأهرام، مبناها، مساء اليوم الخميس، وذلك تحية وتقدير وعرفان لأطباء مصر وممرضيها، جيش مصر الأبيض، وتضامنًا مع وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، في جهودهما لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومع كل رجال القوات المسلحة المصرية، الذين يقومون بأعمال تطهير الشوارع والمؤسسات لمحاصرة الفيروس القاتل ولرجال الشرطة المصرية، الذين يقومون بتنفيذ المهام خلال ساعات الحظر.





وأطلقت "الأهرام" المبادرة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك في إطار دعم دور المؤسسات الصحفية القومية، لكل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، بأجهزتها المختلفة الآن، في التصدي للوباء القاتل، وتأكيداً لقدرة الشعب المصري على محاصرة هذا الوباء، والانتصار عليه، بفضل التكاتف والوحدة والاصطفاف الوطني خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



