شاهد.. محمد هنيدي يعلن إصابته بمرض في "المعدة"





فعلق الجمهور على الصورة قائلاً:"‏‎سلامتك يا فنان ألف سلامة عليك"، وكتب معجب آخر:" ألف سلامة عليك يا نجم مصر"، وعلق آخر قائلاً:"‏‎ألف مليون سلامة يا هنيدى ربنا يشفيك ويعافيك يا رب".

نشر الفنان محمد هنيدي، صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكان في الصورة يقف على شاطئ وخلفه بحر.وعلق هنيدي على الصورة قائلاً: "‏شوفت البحر فقلت أخد معاه صورة للذكرى..أشوفك قريب يا حبيبي"، حازت الصورة على كثير من الإعجابات، وأعتقد الجمهور أن هنيدي ذهب إلى البحر في هذه الأيام، وأنه غير ملتزم بالحجر الصحي .ونشر هنيدي الصورة مرة آخرى وقال: "‏الصورة كانت من شهر وملتزمون بالحجر الصحي بس في السرير بسبب ميكروب في المعدة".