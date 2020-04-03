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3 دول مددت الحجر الصحي بسبب كورونا حتى نهاية إبريل

الجمعة 03/أبريل/2020 - 05:28 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
أعلنت 3 دول تمديد الحجر الصحي حتى نهاية شهر إبريل كخطوات إستباقية في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وتستعرض "الفجر" هذه الدول في السطور التالية.

1- الولايات المتحدة الأمريكية:
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الحجر الصحي حتى 30 إبريل الجاري، بعد أن سجلت الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس 213144 حالة، بزيادة 27043 عن العدد السابق وزاد عدد الوفيات بـ910 حالة ليصل إلى 4513 بحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان ترامب، أكد مساء الأربعاء، أن الأيام المقبلة ستكون قاتمة على صعيد الخسائر البشرية لوباء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

2- بريطانيا:
اتخذت الحكومة البريطانية قرارات إحترازية لمواجهة كورونا، ومنها تطبيق معايير الإغلاق والتباعد الاجتماعي جزئيًا لمدة 6 أشهر.

وأكد الخبراء أن الإجراءات الاستثنائية يجب أن تستمر حتى شهر يونيو المقبل، وفي إطار هذه الإجراءات أغلقت السلطات مطار لندن سيتي أمام الرحلات الخاصة والتجارية حتى نهاية إبريل، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت أعداد الوفيات في بريطانيا تخطت 2900 شخص، حيث ارتفعت بنسبة 24 %، وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وعد بزيادة الفحوص للكشف عن المصابين بالفيروس بعد تعرض حكومته للانتقاد مقارنة بالحكومات الأوربية الأخرى.

3- هولندا:
وأعلنت هولندا قرار تمديد الحظر الطبي وتمديد مدة الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى 28 إبريل الجاري.

وقال رئيس الوزراء، مارك روته: لن يفاجئكم أننا قررنا التمديد حتى 28 إبريل.

وكانت السلطات المعنية في دولة هولندا، أعلنت اليوم الخميس تسجيل الإصابة1083 لترتفع الإصابات إلى 14697 إصابة وبلغت حالات الوفاة 166 حالة، بينما قررت الحكومة منذ أكثر من أسبوعين إغلاق جميع الأماكن العامة على اختلافها، وتضمن القرار كل التجمعات خصوصا مبارايات بطولة كرة القدم والتي تم إيقافها حتى الأول من يونيو المقبل. 

الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد انطلق في البداية من مقاطعة ووهان في الصين، ثم انتشر إلى غالبية دول العالم، ووصل عدد المصابين به أكثر من مليون مصاب، وقتل أكثر من 52 ألف شخص، وتعافى منه نحو 212 ألف شخص.
3 دول مددت الحجر الصحي بسبب كورونا حتى نهاية إبريل
3 دول مددت الحجر الصحي بسبب كورونا حتى نهاية إبريل
3 دول مددت الحجر الصحي بسبب كورونا حتى نهاية إبريل
3 دول مددت الحجر الصحي بسبب كورونا حتى نهاية إبريل

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