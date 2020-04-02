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أسعار النفط تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:42 م
أسعار النفط
أسعار النفط
واصلت أسعار النفط الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن قفز خلال التعاملات بعد أن قال دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في تغريدة عبر "تويتر" إنه تحدث مع ولي العهد السعودي بشأن انهيار أسعار النفط، متوقعاً أن تتفق روسيا والسعودية على خفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يومياً أو أكثر.

كما دعت السعودية لعقد اجتماع عاجل لأوبك والحلفاء  بهدف التوصل إلى اتفاق عادل لاستعادة التوازن المطلوب في أسواق النفط، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان ترامب قال إنه يتوقع أن تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة من شأنه إنهاء حرب الأسعار، مع الإشارة إلى أنه تحدث مع مسؤولي البلدين.

ومن جهة أخرى، توقع مسح حديث ارتفاع إنتاج منظمة أوبك بنحو 150 ألف برميل يومياً خلال شهر مارس وسط تداعيات انهيار الاتفاق بين المنظمة والحلفاء.

وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 24.7 بالمائة مسجلاً 25.32 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 27.39 دولار للبرميل خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنحو 20.8 بالمائة ليصل إلى 29.89 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 36.29 دولار للبرميل في وقت سابق من التداولات.


تعتزم وزارة الطاقة الأمريكية تأجير مساحة في احتياطي البترول الاستراتيجي تسع 30 مليون برميل من النفط كمرحلة أولى، في مسعى لمساعدة منتجي الخام الذين يعانون في ظل التدني الحالي للأسعار.

تتضمن عملية التأجير ما يصل إلى 22.8 مليون برميل من الخام منخفض الكبريت، وهو ما ينتجه معظم منتجو الحقول البرية، وما يصل إلى 7.2 مليون برميل من الخام عالي الكبريت. وقالت وزارة الطاقة إن الكمية ستكون من الإنتاج المحلي بالكامل.

وقالت الوزارة إنها تعتزم في النهاية تأجير مساحة لتخزين لنحو 47 مليون برميل إضافية، وهو ما سيملأ الاحتياطي بالكامل. تأتي خطوة التأجير بعد فشل الكونجرس في تخصيص نحو ثلاثة مليارات دولار لشراء النفط ضمن مشروع قانون التحفيز الكبير الذي أقره الشهر الماضي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه وزارة الطاقة الشهر الماضي إلى ملء الاحتياطي ”لأخره“، في ظل تراجع أسعار النفط وسط تهاوي الطلب من جراء جائحة فيروس كورونا وحرب الحصص السوقية بين المنتجين الكبيرين روسيا والسعودية. واضطرت الوزارة إلى إلغاء الفكرة بعد فشل الكونجرس في تدبير التمويل.

وقالت الوزارة إنها تتوقع وصول أولى تسليمات الخام للاحتياطي الاستراتيجي، الذي يحوي النفط في سلسلة كهوف ملحية على سواحل تكساس ولويزيانا، من أواخر ابريل إلى أوائل مايو ، وإنه سيكون بوسعه استقبال ما يصل إلى 685 ألف برميل يوميا.

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