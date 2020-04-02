محمد الغنيمي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونه مع شيرين عبدالوهاب في أغنية "مش قد الهوي"

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تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى الساحة الغنائية مجددًا بعد غياب استمر عدة أشهر، حيث انتهت من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "مش قد الهوى"، وتتعاون فيها مع الشاعر الغنائي محمد الغنيمي.



وقال الشاعر محمد الغنيمي في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، إن الأغنية الجديدة تنتمي للون الدرامي، وهي من ألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، منوهًا أن التعاون مع الفنانة شيرين عبد الوهاب إضافة له وأعرب عن سعادته بهذا التعاون خاصًة أنه كان يتمنى العمل معها.



وبشأن كواليس هذا التعاون، تابع "الغنيمي" قائلًا أن الأغنية وصلت إلى شيرين وعندما استمعت إليها أبدت إعجابًا كبيرًا بها، مضيفًا أنها وعلى الفور تم تسجيلها لتظهر بها إلى جمهورها مجددًا بعد غياب، وتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.



يُشار أن الشاعر محمد الغنيمي تعاون من قبل مع العديد من المطربين من ضمنهم تامر عاشور، رامي جمال،نوالي الزغبي، راغب علامة،هيفاء وهبي،وائل جسار.



