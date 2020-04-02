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القاهرة 29.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:46 م
حالة الطقس ودرجات الحرارة
حالة الطقس ودرجات الحرارة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الخميس الموافق الثاني من أبريل 2020، توقعها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض المدن العربية والعالمية.

حالة الطقس غدًا

وتتوقع الهيئة، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاعًا بدرجات الحرارة، فيما تشهد القاهرة الكبرى طقسًا معتدلًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

طقس الوجه البحري

وقالت الهيئة في بيانها: "يشهد الوجه البحرى طقسًا معتدلًا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب".

البحر الأحمر وجنوب الصعيد

وتابعت: "وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة" .

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر: 

القاهرة   29   16  

الإسكندرية   27   14   

مطروح   29   12  

سوهاج   31   15  

قنا   32   15  

أسوان   34   17  

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في بعض المدن والعواصم العربية والعالمية: 


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