وزير الإعلام: واردات السياحة انخفضت من 900 مليون دولار في الشهر لـ صفر

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن هناك خسائر فادحة ترتبت على فرض حظر التجول الجزئي، والرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من المسؤولين عدم الاهتمام بأي تكاليف مالية في هذه الأزمة، قائلًا: "ما تفكروش في الخسائر المالية حاليًا، فكروا في الحفاظ على صحة المواطنين".





وتابع "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إن إيرادات السياحة في شهر ديسمبر كانت 900 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل لسفر في شهر أبريل الحالي، معقبًا: " مصر قامت بالحظر لمنع دخول حالات مصابة بالكورونا من الخارج".





ولفت إلى أن وقف السياحة تسبب في مشكلة كبير، خاصة عدد العاملين في القطاع يصل لـ3 ملايين مواطن، وقطاع الطيران فقط خسر ما يقرب من 2.2 مليار جنيه بسبب وقف حركة الطيران.



