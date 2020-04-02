أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 2 إبريل: الريال يخسر أكبر صفقاته الصيفية.. ليفربول يرد على عرض اللمكي لضم ساديو ماني.. مجزرة كبرى رحيل 12 لاعب عن ريال مدريد

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 2 أبريل 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض ليفربول رحيل نجمه السنغالي ساديو ماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والمرجح انضمامه إلى الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- مودريتش مستمر مع ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم بأن الكرواتي لوكا مودريتش سيلتزم بعقده مع ريال مدريد الذي ينتهي في صيف عام 2021.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية والمقربة من ريال مدريد أن النجم الكرواتي سيلتزم بعقده مع الملكي ولن يرحل مثلما أكدت بعض الأنباء في الفترة الأخيرة خاصة في ظل اهتمام إنتر ميامي الأمريكي وإنتر ميلان الإيطالي بضمه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد قد يفتح باب الرحيل أمام مودريتش خاصة بعد توقعات بعودة النرويجي مارتين أوديجارد إلى الملكي وذلك بعد تألقه مع ريال سوسيداد في الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مودريتش تعرض لانتقادات كثيرة في الموسم الحالي بسبب انخفاض مستواه كما أنه لم يعتبر أساسيًا في الفريق مثل المواسم السابقة، حيث يعد تاسع أكثر لاعب مشاركة مع الفريق في الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن لوكا مودريتش يرغب في مواصلة صناعة التاريخ مع ريال مدريد بعد أن وصل إلى ذروته في عام 2018 كما توج بالكرة الذهبية متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق.





- كانافارو : أرغب في تدريب ريال مدريد

أعرب الإيطالي فابيو كانافارو المدير الفني لجوانجزو ومنتخب الصين حاليًا عن رغبته في تدريب ريال مدريد في المستقبل كما توقع فوز إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد وبورتو ومنتخب إسبانيا السابق برئاسة الإتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال كانافارو في حديث له مع إيكر كاسياس عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:"أعتقد أنني سأكون مدربًا لريال مدريد يومًا ما وأنت ستفوز برئاسة الاتحاد الإسباني".

وأضاف: "لقد استفدت من التدريب في الصين، الآن أصبحت أكثر ثقة وخبرة ومستعد للعودة والعمل في أوروبا كمدير فني، سنرى ما سيحدث".

واختتم كانافارو تصريحاته قائلاً:"يجب أن أوجه التهنئة لزين الدين زيدان بسبب قدرته على إدارة الأمور داخل النادي والفريق، زيدان عظيم ويقوم بذلك بطريقة رائعة".





- صراع شرس بين ريال مدريد وليفربول على نجم مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية بريطانية أن ريال مدريد جدد اهتمامه بالحصول على خدمات الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكدت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض تبلغ قيمته 140 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم ستيرلنج في حال فشل ضم إيرلنج هالاند نجم بروسيا دورتموند.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ليفربول يفكر أيضًا في استعادة رحيم ستيرلنج وذلك بعد رحل عن الريدز في صيف عام 2015 متجهًا إلى السيتيزنز.

وقال أحد المقربين من ستيرلنج في تصريحات للصحفية الفرنسية:"حتى لو كان ستيرلينج مرتبطًا بمانشستر سيتي فإنه لم ينس ليفربول لأنه نشأ وبدأ في هذا المكان".

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن ريال مدريد ارتبط بقوة في الأشهر الماضية بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلنج نجم هجوم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا الحالي.





- ليفربول يرفض رحيل نجمه إلى ريال مدريد

أوضحت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة ليفربول الإنجليزي أعربت عن ثقتها من استمرار السنغالي ساديو ماني في صفوف الفريق وعدم رحيله إلى ريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في التعاقد مع ساديو ماني في حال فشله في ضم إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند أو كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة ليفربول منزعجة من تقارير رحيل ماني إلى ريال مدريد ولكنها واثقة من استمرار النجم السنغالي الذي يمتلك عقدًا مع الفريق حتى عام 2023.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن إدارة ليفربول لا تفكر في بيع ساديو ماني أو محمد صلاح كما أنها ترغب في تجديد عقد النجم السنغالي لأطول فترة ممكنة مع الفريق من أجل الحفاظ عليه.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ساديو ماني البالغ من العمر 27 عامًا يلعب في ليفربول منذ عام 2016 قادمًا من ساوثهامبتون وخاض مع الحمر حتى الآن 153 مباراة وسجل 74 هدفًا وصنع 33 هدفًا.





- راموس يرد على سخرية آياكس الهولندي

سخر آياكس أمستردام الهولندي عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي من سيرخيو راموس قائد ونجم ريال مدريد.

وقام المسئولون على الحساب الرسمي في النادي الهولندي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بنشر صورة لسيرخيو راموس نجم وقائد ريال مدريد من مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو في الموسم الماضي أثناء مباراة الفريقين وبجانبها صورة مماثلة لإحتفال لاعبه دوشان تاديتش.

وقام سيرخيو راموس على الفور بالرد على آياكس عن طريق نشر صورة له وهو يحتفل بألقابه الأربعة في بطول دوري أبطال أوروبا وهو نفس عدد الألقاب التي حصل عليها آياكس في تاريخه الممتد لـ120 سنة.

يذكر أن آياكس كان قد أقصى ريال مدريد من دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بعد الفوز عليه في السانتياجو برنابيو بأربعة أهداف مقابل هدف على الرغم من خسارته في مباراة العودة بهدفين مقابل هدف.





- صفقة ريال مدريد المنتظرة في مهب الريح

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي ريال مدريد بات مهدد بخسارة صفقة الفريق المنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت شبكة راديو إسبانيا أن ريال مدريد قد يخسر التعاقد مع النرويجي هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الجاري.

وأكدت التقارير على أن بوروسيا دورتموند لا ينوي بيع اللاعب في الصيف نظرا لحاجة الفريق لخدماته خاصة بعدما تألق منذ انضمامه في يناير الماضي من سالزبورج النسماوي.

واختتمت الشبكة: "اللاعب يُعد هو ثروة وكنز بالنسبة للفريق الألماني، ومن الصعب التفريط في خدماته بسهولة، حيث سيكون متوقعًا له جلب الكثير من الأرباح مستقبلًا".





- مارسيلو يقرر البقاء مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف نجم ريال مدريد من الرحيل إلى يوفنتوس في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم الجاري.

واكدت صحيفة الماركا الإسبانية على أن مارسليو لا يرغب في الرحيل عن ريال مدريد بالرغم من تلقيه عرضاً من يوفنتوس الايطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

واشارت تقارير سابقة إلى أن مارسيلو باتت قليلة للغاية للتواجد داخل جدران الميرنجي، وأن زين الدين زيدان لن يعتمد عليه الفترة المقبلة ليتم ربطه بعدها باهتمام العديد من الأندية الأوروبية أبرزها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويامل مارسيلو في الاستمرار مع ريال مدريد على الاقل لمدة موسم اخر تحت قيادة زين الدين زيدان.





- مذبحة القلعة.. رحيل 12 لاعبًا عن ريال مدريد

فجرت تقارير صحفية بريطانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل 12 لاعبًا عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة " ذا صن" البريطانية، أن ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز سيكون مُضرًا للاستغناء عن 12، وذلك بحسب قوانين رابطة الدوري الاسباني، فإن كل فريق يجب أن يكون به 25 لاعبا، بينما يتواجد حاليا 37 لاعبا في قائمة الفريق.

وذكرت الصحيفة ان زيدان حدد 12 لاعبا سيتم الاستغناء عنهم بنهاية الموسم الجاري، جاء على رأسهم الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده في يونيو 2021.

وأضافت الصحيفة أن الويلزي جاريث بيل والكولومبي خيمس رودريجز، اللذان يعدان من أصحاب الأجور العالية في الريال، يتواجدان ضمن قائمة الراحلين عن الفريق.

وكان بيل قريبا من الرحيل إلى شنجهاي شينهوا الصيني الصيف الماضي، قبل أن يرفض ريال مدريد رحيله في اللحظات الأخيرة.

واشارت تقارير صحفية بريطانية إلى رحيل خيمس رودريجز إلى أرسنال الانجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وضمت القائمة أيضا المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، المنضم إلى صفوف النادي الملكي الصيف الماضي، وكذلك لوكاس فاسكيز الذي ينتهي عقده الموسم المقبل.

كما اشتملت القائمة على كل من المغربي اشرف حكيمي المعار لبوروسيا دورتموند الألماني وداني سيبايوس المعار لصفوف ارسنال الانجليزي وكذلك خيسوس فاييخو المعار لصفوف وولفرهامبتون وماريانو دياز لاعب الفريق وسيرجيو ريجليون ومارتن اوديجارد وبورخا مايورال.



