حي النزهة يطلق مبادرة لرعاية عمال النظافة

أطلق حي النزهة، برئاسة اللواء خالد عقل، مبادرة لرعاية عمال النظافة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وإحدى جمعيات المجتمع المدني.





وناشد "عقل رئيس"، المواطنين بعدم إلقاء القمامة في الشوارع حفاظًا على حياتهم، موضحا: "عامل النظافة إنسان عنده عيلة بيخاف عليهم

وخايف على نفسه زيك".





وأضاف رئيس حي النزهة: "العامل مجبر أن يجمع المخلفات من الشوارع، فياريت تساعده في الحفاظ علي حياته بعدم إلقاء المخلفات في الشوارع لأنه أكثر الأشخاص عرضه للإصابة بفيروس كورونا"، لافتًا إلى أن المبادرة ستبدا يوم السبت القادم 4 أبريل، موضحًا أن هدفها توزيع مواد غذائية على العمال أثناء تأديهم عملهم، في كافة شوارع وميادين الحي تقديرًا لجهودهم.





الحي يتصدى للمستغلين

في سياق آخر، قام اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، بالتنسيق مع مسئولي المربعات، بالتصدي للمواطنين الذين يستغلون الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا ويقومون بأعمال بناء مخالفة.





وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الأجهزة التنفيذية قامت بإزالة بعض مخالفات البناء لليوم الثاني على التوالي، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالتصدي لجميع المخالفين.





وأضاف "عقل" أن الحملة أسفرت عن إزالة شدة خشبية بالعقار رقم 4 بشارع عبدالعزيز، وتم قطع الكهرباء وجميع المرافق عنه قبل استكمال عملية البناء، بالإضافة إلى إزالة مباني خرسانية لقيام مستأجر بشارع أنقرة لمخالفتها للقوانين.





وأوضح "رئيس حي النزهة"، أنه جاري عمل الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر ضد المخالفين وعرضهم على النيابة العامة.





أعمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة تسيير بخطى سريعة





وفي هذا السياق، صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بأن أعمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة تسيير بخطى سريعة بالعاصمة للإنتهاء منها بنهاية العام الجارى تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، مشيرًا إالى أن العاصمة شهدت خلال الأسبوع الماضى عدة إزالات للمناطق العشوائية ونقل سكانها لمناطق حضارية أمنة جاء على رأسها أعمال الإزالة الجارية بمنطقة حكر السكاكينى الجديد بحى الشرابية حيث تم إزالة 82 عقار عشوائى من إجمالى 117 عقار مقرر هدمهم وتسكين 396 أسرة كانوا يقطنون بهم فى مساكن المحروسة (1) وجارى هدم باقى العقارات وتسكين المستحقين تباعًا.





وأضاف المحافظ أن هذا الأسبوع شهد أيضًا أعمال إزالة 74 عقار بمنطقة كوم غراب العشوائية بحى مصر القديمة وتسكين 245 أسرة بمساكن الأسمرات (3) مشيرًا إلى أن المحافظة إنتهت من إزالة منطقة السحيلة وتسكين 223 أسرة بالأسمرات، كما إنتهت من تسكين 61 أسرة من منطقة العصارة العشوائية، و90 أسرة من سكان منطقة عشش المهاجرين بالمرج واللتين تم إزالتهما بالكامل فى مساكن المحروسة (1) و(2).





وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة شهدت خلال السنوات الماضية إقامة العديد من المشروعات على أرضها بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة لتطوير القاهرة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق الغير آمنة أو المناطق الآمنة والغير مخططة والتي ساهمت بصورة كبيرة في القضاء على عدد من المناطق العشوائية بالقاهرة وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.



