صدمة كبرى لعشاق التنس

أكد ريتشارد لويس الرئيس التنفيذي لنادي عموم إنجلترا المنظم لبطولة ويمبلدون إن منافسات التنس قد لا تعود قبل 2021 بعد أن تسبب انتشار فيروس كورونا في إلغاء موسم البطولات المقامة على ملاعب عشبية بأكمله وأيضا معظم البطولات المقامة على ملاعب رملية.





وتسبب الوباء في فوضى عارمة في جدول المسابقات الرياضية حول العالم وألغيت بطولة ويمبلدون يوم الأربعاء لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.





وقال لويس، الذي سيترك منصبه في يوليو تموز، إنه يأمل في استقرار الوضع في الأشهر المقبلة للسماح بإقامة موسم البطولات على الملاعب الصلبة قبل أن تنطلق أمريكا المفتوحة في 24 اغسطس اب.

وأوضح ”يحدوني الأمل في إقامة موسم البطولات الأمريكي على الملاعب الصلبة.





”أتمنى أن تستقر الأمور قليلا ليتم إقامة بطولات الألف نقطة في مونتريال وتورونتو وسينسناتي قبل إنطلاق أمريكا المفتوحة. هناك شكوك حول هذا الأمر حاليا.





”الواقع يقول إنه ربما لن يكون هناك المزيد من بطولات التنس هذا العام لكن دعونا نأمل في إقامة أمريكا المفتوحة ورولان جاروس“.





وتأجلت فرنسا المفتوحة، التي كانت مقررة بين 24 مايو أيار والسابع من يونيو حزيران، لتقام بين 20 سبتمبر أيلول والرابع من أكتوبر تشرين الأول بعد انتهاء أمريكا المفتوحة بأسبوع واحد.



