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محمد مغربي يكشف "للفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "بـ100وش"

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعرب الفنان الشاب محمد مغربي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "بـ100وش".

وتحدث محمد مغربي في تصريح خاص بـ"الفجر الفني"،كشف خلاله أنه تم ترشيحه للعمل في المسلسل المخرجة كاملة أبو ذكري،مُشيرًا إلى
سعادته الكبيرة بالعمل معها ومع كل الفنانين المشاركين فيه.

وروى"مغربي"عن تفاصيل الشخصية التي يقوم بها خلال الأحداث، حيث قال أنه يجسد دور ظابط يُدعى "مراد" يتولى التحقيق في إحدى قضايا النصب التي تحدث خلال الأحداث،مُتمنيًا أن تنال شخصيته و المسلسل على إعجاب الجمهور.

يشار أن مسلسل "بـ 100 وش" من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري،ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو الدالي،أحمد وائل، بطولة نيللي كريم،آسر ياسين،عمر الشناوي، شريف دسوقي،لؤي عمران،علا رشدي.


والجدير بالذكر أن محمد مغربي يُشارك في السباق الرمضاني المقبل أيضًا بثلاثة مسلسلات هم"أسود فاتح"، "النهاية"،"اتنين في الصندوق".

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