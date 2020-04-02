رسميًا.. إصابة أكثر من مليون شخص حول العالم بفيروس كورونا

الولايات المتحدة في صدارة ترتيب الدول المصابة



الوتيرة السريعة لفيروس كورونا



عدد وفيات كورونا







خصائص كورونا



وبدوره، أكد رئيس منظمة الصحة العالمية، أن "كوفيد 19" يعد من سلالة "كورونا" لكنه غامض وسلوكه غير معروف، مايصعب عملية إيجاد لقاح للقضاء عليه بسرعة.

مكافحة فيروس كورونا

واختتم: "يجب أن نتوحد لمكافحة هذا الفيروس المجهول والخطير، الذي أودي بحيات الكثير من الأشخاص حول العالم، ثلاثة أرباعهم في أوروبا، ويهدد الوباء خصوصًا الولايات المتحدة، وقد وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة تواجهها البشرية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية". وبدوره، أكد رئيس منظمة الصحة العالمية، أن "كوفيد 19" يعد من سلالة "كورونا" لكنه غامض وسلوكه غير معروف، مايصعب عملية إيجاد لقاح للقضاء عليه بسرعة.

ارتفعت حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد، لتسجل مليون إصابة حول العالم، ووصلت أعداد الوفيات إلى أكثر من 51338 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين إلى 210191 حالة حتي الآن، بحسب إحصائية جامعة جونز هوبكنز.وجاءت الولايات المتحدة ، في صدارة قائمة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مسجلةً 213 ألفًا و372 إصابة، ووصلت حالات الوفاة خلال 24 ساعة الماضية 884 شخصًا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4475، تلتها إيطاليا بعدد 115 ألف و242 أصابة وارتفاع حالات الوفيات لـ 13 ألف و915 حالة.من جانبه، قال تيدروس جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية: "منذ دخول العالم في الشهر الرابع لفيروس كورونا المستجد، وأنا أشعر بقلق كبير بسبب الوتيرة السريعة وارتفاع التفشي العالمي للعدوى بـ "كوفيد 19".وأضاف جيبريسوس، أن عدد الوفيات تضاغف لمرتين خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أنهم على حافة المليون مصاب بوباء "كورونا"، متوقعًا أن تصل الوفيات إلى 50 ألف.