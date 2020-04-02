الأهلي يتجاهل فايلر ويستعد لتجديد عقد نجم الفريق





شهدت الساعات القليلة الماضية خلاف جديد بين إدارة التخطيط بالنادي الأهلي وبين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.





وكان رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قد أكد أنه لا يرغب في عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي لأسباب فنية وشخصية.





ولكن تجاهلت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رغبة فايلر في عدم عودة وليد أزارو وبدأت في التفاوض مع اللاعب لتجديد عقده مع النادي خلال الفترة القادمة بسبب تألقه الواضح مع فريق الاتفاق0





يذكر أن وليد أزارو كان قد انضم إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف النادي الأهلي.



