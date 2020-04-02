3 % ارتفاع بتجارة الإمارات غير النفطية فى النصف الأول من 2019





أعلنت الإمارات ارتفاع اجمالي قيمة تجارة دولة غير النفطية في النصف الأول من عام 2019، و جميع مؤشرات شهدت تحسنا وفي مقدمتها مؤشرات تجارة التصدير وإعادة التصدير ما عزز من نسبة النمو المسجلة في إجمالي التجارة .





ارتفع اجمالي قيمة تجارة دولة الإمارات غير النفطية إلى نحو 786 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2019 بنمو نسبته 3.3% مقارنة مع 760.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2018 وذلك حسب أحدث الأرقام الصادرة اليوم عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وفقا لنسق نظام التجارة العام.





وأظهرت أرقام الهيئة أن جميع مؤشرات التجارة غير النفطية لدولة الإمارات شهدت تحسنا في النصف الأول من العام الماضي وفي مقدمتها مؤشرات تجارة التصدير و إعادة التصدير ما عزز من نسبة النمو المسجلة في إجمالي التجارة .





تمثل " إحصاءات التجارة الدولية للبضائع " نطاقا متخصصا ومتعدد الأغراض للإحصاءات الرسمية المعنية بتوفير بيانات عن تحركات البضائع بين البلدان والمناطق ويرجع الاهتمام المستمر بالتجارة الدولية للبضائع إلى دورها الحاسم في التنمية الاقتصادية.





و تفصيلا فقد ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير خلال النصف الأول من العام 2019 إلى 226.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 3% تقريبا مقارنة مع 219.8 مليار درهم في النصف ذاته من العام 2018.





و على مستوى تجارة الصادرات فقد بلغت قيمتها 341.9 مليار درهم تقريبا خلال النصف الأول من العام الماضي بنمو نسبته 6% مقارنة مع 322.4 مليار درهم في النصف ذاته من عام 2018.





و على جانب الواردات فقد بلغت قيمتها في النصف الأول من العام الماضي 444 مليار درهم بزيادة نسبتها 1.4% مقارنة مع 438 مليار درهم في النصف ذاته من عام 2018.





تجدر الإشارة إلى دولة الإمارات بدأت تطبيق النظام العام منذ العام 2017 وذلك لاحتساب تجارتها غير النفطية علما بأنه بموجب هذا النظام يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بالتجارة المباشرة و المناطق الحرة و بيانات تجارة المستودعات و دمجها مع بعضها البعض لتشمل الواردات والصادرات وإعادة التصدير .