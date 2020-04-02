الصحة العالمية: اليمن تستلم 81 سيارة إسعاف لمكافحة كورونا





أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الخميس، أنها استلمت 81 سيارة إسعاف و6 عيادات متنقلة لمواجهة وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، من المنحة "السعودية - الإماراتية".





وصرحت منظمة الصحة العالمية: بأنها "قدمت بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمساعدات الإماراتية، 81 سيارة إسعاف و6 عيادات متنقلة، لـ 13 محافظة في المناطق الجنوبية والشرقية من اليمن"، مؤكدة على أن هذا الدعم لضمان سهولة نقل المرضى إلى المرافق الصحية والمستشفيات للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وذلك في إطار المساعدات الأممية لمواجهة وباء كورونا.





هذا وأعرب وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، عن شكره لهذا الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وصندوق الإغاثة الكويتي لدعم القطاع الصحي في بلاده.





وقال الوليدي: إن "السيارات والعربات المتنقلة، إضافة إلى ستين جهاز تنفس اصطناعي سيتم توزيعها وفق خطة التوزيع المعدة في وزارة الصحة، عبر البرنامج الوطني للإمداد الدوائي لعموم محافظات الجمهورية لتدخل في الخدمة مباشرة لمواجهة أي احتمالات لفيروس كورونا"، وفقًا لما نقلتخ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.





وأعلن خلو اليمن من فيروس كورونا، موضحاً أنه "تم إجراء 28 فحصاً طبياً لعينات في مناطق سيطرة الميليشيات، و17 فحصاً لعينات في المحافظات المحررة، كانت جميعها سلبية النتائج".





كما أشار إلى أن "فرقا طبية في الترصد والاستجابة الطارئة تعمل على مدار الساعة، وبإشراف خبراء من منظمة الصحة العالمية، ويبذلون جهودا كبيرة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة كورونا".





وذكر أنه "تم تزويد جميع المنافذ بالكاميرات الحرارية، ولمراكز العزل المختلفة الأسرة الطبية، وأسطوانات الأوكسجين والمحاليل المخبرية اللازمة"، مشيراً إلى أن وزارة الصحة "تخطط لإنشاء سبعة وثلاثين مركزاً للعزل في مختلف المحافظات".



