Advertisements

الصحة العالمية: اليمن تستلم 81 سيارة إسعاف لمكافحة كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الخميس، أنها استلمت 81 سيارة إسعاف و6 عيادات متنقلة لمواجهة وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، من المنحة "السعودية - الإماراتية".

وصرحت منظمة الصحة العالمية: بأنها "قدمت بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمساعدات الإماراتية، 81 سيارة إسعاف و6 عيادات متنقلة، لـ 13 محافظة في المناطق الجنوبية والشرقية من اليمن"، مؤكدة على أن هذا الدعم لضمان سهولة نقل المرضى إلى المرافق الصحية والمستشفيات للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وذلك في إطار المساعدات الأممية لمواجهة وباء كورونا.

هذا وأعرب وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، عن شكره لهذا الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وصندوق الإغاثة الكويتي لدعم القطاع الصحي في بلاده.

وقال الوليدي: إن "السيارات والعربات المتنقلة، إضافة إلى ستين جهاز تنفس اصطناعي سيتم توزيعها وفق خطة التوزيع المعدة في وزارة الصحة، عبر البرنامج الوطني للإمداد الدوائي لعموم محافظات الجمهورية لتدخل في الخدمة مباشرة لمواجهة أي احتمالات لفيروس كورونا"، وفقًا لما نقلتخ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأعلن خلو اليمن من فيروس كورونا، موضحاً أنه "تم إجراء 28 فحصاً طبياً لعينات في مناطق سيطرة الميليشيات، و17 فحصاً لعينات في المحافظات المحررة، كانت جميعها سلبية النتائج".

كما أشار إلى أن "فرقا طبية في الترصد والاستجابة الطارئة تعمل على مدار الساعة، وبإشراف خبراء من منظمة الصحة العالمية، ويبذلون جهودا كبيرة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة كورونا".

وذكر أنه "تم تزويد جميع المنافذ بالكاميرات الحرارية، ولمراكز العزل المختلفة الأسرة الطبية، وأسطوانات الأوكسجين والمحاليل المخبرية اللازمة"، مشيراً إلى أن وزارة الصحة "تخطط لإنشاء سبعة وثلاثين مركزاً للعزل في مختلف المحافظات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا اليمن الصحة العالميه

أخبار تهمك

أحمد فتحي يُفجر مفاجآة كبرى ويكشف سر رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

هاري كين يبلغ ريال مدريد بموقفه النهائي

منذ 40 دقيقة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفسخ عقد لاعب جديد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة.. لهذا السبب تم إطلاق فيروس كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يتجاهل فايلر ويستعد لتجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يوم

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

رد رسمي من الزمالك على التعاقد مع أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ ساعة و نصف

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تعلن شروط تركيب عداد الكهرباء الكودي للمخالفين

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

"إغاثي الملك سلمان" يواصل نشر الخير في اليمن.. غذاء وعربات إسعاف حديثة

مركز سلمان للإغاثة يواصل دعمه الاستراتيجي للقطاع الطبي في تعز

"الملك سلمان للإغاثة" يستمر برامجه الإنسانية باليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته العلاجية في محافظات اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 7.950 كرتون تمور في عدة محافظات يمنية

اليمن.. الصحة تؤكد عدم تسجيل إصابات بفيروس "كورونا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

09:13 م

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

06:26 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

06:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم