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هاري كين يبلغ ريال مدريد بموقفه النهائي

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف هاري كين مهاجم فريق توتنهام من الانضمام لريال مدريد في الصيف المقبل خلال الانتقالات.

ووفقاً لموقع ديفنسا سنترال الإسباني فإن هاري كين مهاجم توتنهام منفتح على فكرة الانتقال لنادي ريال مدريد في الصيف المقبل بعد رحيله عن الدوري الإنجليزي.

واكد الموقع على أن هاري كين يرغب في الرحيل عن توتنهام في الصيف المقبل وخوض تجربة جديدة خارج البريميرليج مع العملاق الإسباني.

واشار الموقع إلى أن ريال مدريد وضع العديد من الأسماء على قائمة التعاقدات الصيفية ابرزهم هاري كين مهاجم توتنهام وهالاند مهاجم دورتموند وفيرنر مهاجم لايبزيج وأوباميانج مهاجم آرسنال.

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