هاري كين يبلغ ريال مدريد بموقفه النهائي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف هاري كين مهاجم فريق توتنهام من الانضمام لريال مدريد في الصيف المقبل خلال الانتقالات.





ووفقاً لموقع ديفنسا سنترال الإسباني فإن هاري كين مهاجم توتنهام منفتح على فكرة الانتقال لنادي ريال مدريد في الصيف المقبل بعد رحيله عن الدوري الإنجليزي.





واكد الموقع على أن هاري كين يرغب في الرحيل عن توتنهام في الصيف المقبل وخوض تجربة جديدة خارج البريميرليج مع العملاق الإسباني.