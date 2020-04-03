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محافظ الفيوم: "إحنا مصحصحين قوي لأي مخالفات"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:15 ص
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
أمنية فوزي
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الأوضاع بشأن فيروس كورونا مستقرة، معربًا عن أمله أن تمر من هذه الأزمة بسلام.

وأضاف "الأنصاري"، في مداخلة مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن المحافظة ملتزمة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا، كما أنهم أطلقوا مبادرة يوم 24 مارس تحت اسم "إيد واحدة ضد كورونا"، لتؤكد أن الجميع في مركب واحد، منوهًا بأنهم وصلوا إلى أكثر من 5 آلاف متطوع، وعقموا كافة أنحاء المحافظة وتوعية المواطنين وتنظيم عملية صرف المعاشات.

وأوضح محافظ الفيوم، أنهم وفروا أكثر من 75 موقعًا بديلًا لمواقع الخدمات، من مدارس لتوزيع التابلت وأماكن لصرف المعاشات، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، كما أن هناك مراقبة على السلع التموينية وعلى مدار الأسابيع الماضية تم غلق 38 صيدلية، لاستغلالهم المواطنين، وتحرير 803 محاضر تموينية للمخابز ومحلات البقالة بعد رفعهم الأسعار.

ونوة بأن هناك تشديدًا على الالتزام بالحظر، متابعًا: "إحنا مصحصحين قويي لأي حد قد يتعدى على أملاك الدولة أو أراضى زراعية أو عمل بناء مخالف، وتصدينا لأكثر من 105 حالات واتخذنا إجراءات رادعة ضدهم".

ولفت إلى أن مستشفى إبشواي خُصصت للعزل، وهو خال الآن من أي حالات، مؤكدًا أنه مُجهزا للتعامل مع أي حالات، موجهًا رسالة للأهالي قائلًا: "لازم كل فرد يكون عارف إنه ممكن ينقل المرض، والبقاء في المنزل هو الحل لمنع انتشار المرض".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت إلى 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.

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