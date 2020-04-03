محافظ الفيوم: "إحنا مصحصحين قوي لأي مخالفات"

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الأوضاع بشأن فيروس كورونا مستقرة، معربًا عن أمله أن تمر من هذه الأزمة بسلام.





وأضاف "الأنصاري"، في مداخلة مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن المحافظة ملتزمة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا، كما أنهم أطلقوا مبادرة يوم 24 مارس تحت اسم "إيد واحدة ضد كورونا"، لتؤكد أن الجميع في مركب واحد، منوهًا بأنهم وصلوا إلى أكثر من 5 آلاف متطوع، وعقموا كافة أنحاء المحافظة وتوعية المواطنين وتنظيم عملية صرف المعاشات.





وأوضح محافظ الفيوم، أنهم وفروا أكثر من 75 موقعًا بديلًا لمواقع الخدمات، من مدارس لتوزيع التابلت وأماكن لصرف المعاشات، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، كما أن هناك مراقبة على السلع التموينية وعلى مدار الأسابيع الماضية تم غلق 38 صيدلية، لاستغلالهم المواطنين، وتحرير 803 محاضر تموينية للمخابز ومحلات البقالة بعد رفعهم الأسعار.





ونوة بأن هناك تشديدًا على الالتزام بالحظر، متابعًا: "إحنا مصحصحين قويي لأي حد قد يتعدى على أملاك الدولة أو أراضى زراعية أو عمل بناء مخالف، وتصدينا لأكثر من 105 حالات واتخذنا إجراءات رادعة ضدهم".





ولفت إلى أن مستشفى إبشواي خُصصت للعزل، وهو خال الآن من أي حالات، مؤكدًا أنه مُجهزا للتعامل مع أي حالات، موجهًا رسالة للأهالي قائلًا: "لازم كل فرد يكون عارف إنه ممكن ينقل المرض، والبقاء في المنزل هو الحل لمنع انتشار المرض".



