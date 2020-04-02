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مخرج "القمر آخر الدنيا" يلتزم بمواعيد حظر التجوال

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
يارا أحمد



يستكمل فريق عمل مسلسل "القمر آخر الدنيا" للمخرج تامر حمزة التصوير داخل بمدينة الشيخ زايد وجمعت المشاهد بين بشري وليلي عز العرب وهشام اسماعيل،وذلك ف المواعيد المقررة التزاماً بمواعيد حظر التجول ،وذلك للالحاق بالسباق الرمضاني المقبل آخدين كل الاحتياطات مثل التطهير و التعقيم الكامل لمقر التصوير وإرتداء الكمامات والقفازات وأخذ كافة التدابير الكاملة من فيروس كورونا بإشراف من شركة الإنتاج "ستار ميديا برودكشن" للمنتجه شيرين مجدي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي "القمر آخر الدنيا" بطولة بشري، مؤمن نور، هشام اسماعيل، ساندي، مادلين طبر ، ،ثراء جبيل ،سميره عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف و هدي الاتربي و عمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.

ويذكر أن شركة "ستار ميديا " للمنتجه شيرين مجدي والتي قدمت مجموعه من إنتاجات البرامج الديجيتال و الدراما التلفزيونية في الوطن العربي ، ويعد مسلسل "القمر آخر الدنيا" التجربه الدرامية الإنتاجية الاولي لها داخل مصر ، وتسعى حالياً على قدم وساق لتصوير أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم.

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