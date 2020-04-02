ترامب يوقع الأمر التنفيذي لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي بالتعاون مع 6 شركات كبرى

ويذكر أن قال الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة ستكون لديها قريبا أجهزة تنفس صناعي أكثر مما تحتاج إليه، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف ترامب أمس الأربعاء: "وسيكون هناك في نهاية المطاف ما يكفي من الأجهزة لإرسال بعضها إلى دول أخرى"​​​.





وتتطلع إدارته إلى تلبية النقص الحاد في معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس اللازمة للاستجابة للفيروس التاجي، وسط شكوى العديد من حكام الولايات من نقص الأجهزة.





وكان ترامب قد دعا المواطنين الأمريكيين إلى الالتزام بتوجيهات إدارته لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد المصابين به في البلاد الـ200 ألف، بالإضافة إلى 4454 حالة وفاة.





يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد قال إن وصول عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في أمريكا إلى 100 ألف سيدل على أن إدارته قامت بعمل جيد!.