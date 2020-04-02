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"النقد العربي": استمرار عمل بعض فروع في مدينتي مكة والمدينة

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتَي الداخلية والصحة في المملكة العربية السعودية، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية التي تقضي بحظر التجول في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى طول اليوم (24 ساعة)، تخصيص حد أدنى من فروع المؤسسات المالية، وإمكانية السماح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصرف الآلي؛ لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن ساعات العمل في تلك الفروع ستكون من الساعة "التاسعة صباحاً" حتى "الواحدة ظهراً"، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإرشادات الصحية داخل تلك الفروع والمراكز؛ حفاظاً على سلامة موظفي المؤسسات المالية وعملائها من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأمرت جميع المؤسسات المالية إلى الإعلان عن فروعها، التي ستستمر في تقديم خدماتها بالوسائل المناسبة، والتأكد من توفر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها، والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي، والتأكد من توفر النقد بها؛ لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة وتفعيل مراكز الاتصال كافة لتلقي طلبات واستفسارات العملاء، مع مراقبة آداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر والتأكد من الكفاءة التشغيلية لها.

هذا وتحث المؤسسة جميع عملاء البنوك على تنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم.

وكانت وزارة الداخية، قد قررت في وقت سابق من اليوم، منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى (24) ساعة يوميًا اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وطالبت وزارة الصحة السعودية، من الجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من إنتشاره.

كما دعتهم إلى التواصل مع مركز "صحة 937"؛ للرد على إستفساراتهم وتقديم الإستشارات لهم لكل مايتعلق بفيروس كورونا وذلك على مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الإلتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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