ديسابر: إدارة بيراميدز الجديدة لديها مشروع كبير لمنافسة الأهلي والزمالك.. وفتحي إضافة رائعة

أشاد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لنادي بيراميدز بإدارة النادي رغم رحيله عن تدريب فريق الكرة، في ظاهرة نادرا ما تحدث في عالم الساحرة المستديرة، مشددا على اعتزازه الشديد بالفترة التي قضاها في مهمة تدريب بيراميدز خلال الموسم الجاري مؤكدا أنه كان دائما يطلق على النادي باريس سان جيرمان أفريقيا.





أوضح ديسابر في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أنه تربطه علاقات طيبة بمسئولي بيراميدز رغم رحيله ويتحدث معهم دائما ويخبرهم بمدى محبته لهم، معتزا كثيرا بالمهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي مشددا على أنه شخصية رائعة ويدير الأمور بطريقة رائعة تحقق للنادي النجاحات مستقبلا بفضل التخطيط بعيد وقصير المدى الذي يستخدمه في إدارة الأمور، ومؤكدا أن مالكي النادي يقدمون كل الدعم لنجاح فريقهم في مهمته محليا وأفريقيا.





المدرب أكد أنه تحدث كثيرا مع مسئولي النادي عن أن مشروعهم الكبير لمنافسة المؤسسات الضخمة مثل الأهلي والزمالك يتطلب زيادة في نوعية اللاعبين أصحاب الطموح والشخصية مثل السعيد وفاروق والتي يمتلك منها النادي الكثير حاليا، ولكن لاعبا مثل فتحي سوف يحدث إضافة كبيرة على شخصية الفريق وطموح لاعبيه بجوار اللاعبين الأقوياء التي يمتلكهم بيراميدز، كما أشار إلى أنه سعيد بالخطوات التي يخطوها النادي حاليا وتقدمه كثيرا سواء محليا أو قاريا.