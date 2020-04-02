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تعرف على أسعار السولار والبنزين والغاز بعد إنخفاض أسعارهم عالميًا في شهر أبريل 2020

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:25 م
أسعار السولار والبنزين والغاز
أسعار السولار والبنزين والغاز
تعرف على أسعار السولار والبنزين والغاز بعد إنخفاض أسعارهم عالميًا في شهر أبريل 2020

إنخفاض سعر البنزين لشهر أبريل 2020، حيث أعلن السيد رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي عن تسعر جديد لكل من السولار والبنزين 80 / 90 والغاز، وجاء التسعيرات الجديد بخفض كل من أسعار البنزين ومشتقات النفط، ضمن التقييم الربع سنوي، لتكون الأسعار كالتالي بنزين 92 بـ6 جنيهات للتر الواحد، وبنزين 80 بـ4.75، واسطوانة البوتجاز بـ55 جنيهًا وجدير ان هذا القرارات جاءت بسبب الأزمة التي تمر بها مصر خلال تلك الفترة بسبب فيروس كورونا لذلك تقوم الحكومة بخفض تلك الأسعار.


سعر البنزين لشهر أبريل 2020 فى مصر


وشهدت أسعار الوقود تراجعًا في العالم أجمع بعد أن إجتاح فيروس كورونا العالم واصبح يهدد الإقتصاد في العالم مما ادي إلي هبوط الأسعار خلال تلك الفترة في العديد من السلع ذات الطلب المتكاثر وأبرزها السولار والبنزين “80-90” والغاز .


قائمة بأسعار السولار والبنزين والغاز

وخلال الفترة الماضية أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في شهر يوليو الماضي، عن زيادة أسعار  البترولية، حيث رفعت سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات لليتر من 6.75 جنيه، والبنزين 80 الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، وسعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، وسعر أسطوانات الغاز ارتفع من 50 جنيهًا إلى 65 جنيهًا للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيهًا للاستخدام التجاري.

وجدير أن رئيس الوزارء أكد أن تراجع الاسعار خلال الفترة الحالية يعود بسبب فيروس كورونا الذي أدي إلي عدم إستهلاك الكثير من هذه الأشياء فتراجعت الأسعار الخاصة بها .

تعرف على أسعار السولار والبنزين والغاز بعد إنخفاض أسعارهم عالميًا في شهر أبريل 2020

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