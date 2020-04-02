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إليسا تطمئن على نجل راغب علامة بعد تعرضه لحادث سير

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
لمياء علي
حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على الاطمئنان على حالة نجل السوبر ستار راغب علامة وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.

وعلقت قائلة: ‏الحمدلله عالسلامة لابنك وانشالله ما بيصيبكن شر. الله يحميكن وين ما بتكونو.

وكان نجل الفنان اللبناني راغب علامة قد تعرض لحادث انقلاب سيارته في لبنان منذ ساعات الأمر الذي أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل "الفجر الفني" مع مصدر مقرب من عائلة الفنان راغب علامة وأكد لنا أن خالد بصحة جيدة وبخير وأن العناية الإلهية أنقذته ولم يصيبه سوى خدوش بسيطة.

الجدير ذكره أن خالد علامة كان قد نشر مؤخرًا مقطع فيديو له يظهر فيه وهو يحمل والدته بدلًا من الأثقال الحديدية، أثناء ممارسته تمارينه الرياضية، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل التزامه بالحجر الصحي للحد من انتشار ​فيروس كورونا​.

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