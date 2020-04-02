ليبيا تعلن تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

وحتى صباح اليوم الأربعاء غرة افريل، أصاب كورونا أكثر من 859 ألف شخص في 201 دولة وإقليم، توفي منهم ما يزيد عن 42 ألفًا، وتعافى أكثر من 178 ألفًا.

وكانت ليبيا قد سجلت أول إصابة بكورونا، يوم 25 مارس الجاري، ولاحقا تم حظر التنقل بين المدن بشكل تام، لمنع تفشي الجائحة شديدة العدوى.

وقال المركز، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم نتائج تحاليل 11 عينة وكانت نتائج 9 عينات سلبية وعينتين إيجابيتين.

ويذكر أن أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أمس الأربعاء، في بلاغ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في البلادد إلى 10 عقب تسجيل حالتين جديدتين.

وأعلن رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري، الإثنين 2020/3/23، فرض حظر تجوال طوال ساعات اليوم الـ24 من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الجمعة بعد المقبل.





وأكد الناظوري، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، خلال مؤتمر صحفي، أن كل من يخالف قرارات الحظر سيعرض نفسه لعقوبة مالية.





وأضاف الناظوري أن الإجراءات القاسية اتخذت من أجل سلامة الليبيين، مضيفا: "نحن لا نريد أن نصل إلى ما وصلت له إيطاليا وبقية الدول التي انتشر بها الوباء”، مشيراً إلى أن الشعب الليبي عريق في ثقافته الصحية داعياً الجميع لاتباع تعليمات اللجنة الاستشارية الطبية.





وشدد الناظوري على أن السلع التموينية متوفرة وتكفي الشعب الليبي حتى شهر أغسطس المقبل، وطمأن الليبيين على أن بلادهم تتحرك من أجل حمايتهم.





ودعا الناظوري جميع الليبيين لمساعدة بعضهم من أجل الخروج من هذه المحنة.





من جانبه، قال وزير الصحة الدكتور سعد عقوب إن كافة الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض كانت نتائجها سلبية.





وشكل عقوب لجانا طبية في كافة البلديات، من أجل التقصي والرصد لحين انتهاء الأزمة.





ومن جهتها قالت وزارة الداخلية الليبية إن فرض حظر التجوال التام سيكون طوال اليوم لمواجهة فيروس كورونا.





وقالت وزارة الداخلية، في بيان:"يحظر التجول حظرا تاما اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس الجاري وحتى الجمعة 3 أبريل المقبل وذلك طوال الـ24 ساعة".