أخبار برشلونة اليوم الخميس 2 إبريل: البرسا يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل.. نيمار يفاجيء جماهير البلوجرانا.. برشلونة يُضحي بنجم الفريق لضم الهداف

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 2 - 4 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 2 - 3 - 2020 :-





- برشلونة يخوض مباراة ودية لمحاربة كورونا

أكد نادي ايجوالادا الذي ينافش في دوري الدرجة الثالثة الإسباني عن إقامة مباراة ودية أمام فريق برشلونة سيخصص دخلها لمحاربة فيروس كورونا، وجري إيقاف النشاط الكروي في إسبانيا لكن المباراة الودية ستقام حينما تكون الظروف متاحة، وذكر ايجوالادا في بيانه "برشلونة سيلتقي ايجوالادا في مباراة ودية لجمع المال من أجل مكافحة فيروس كورونا"، وأضاف البيان "حدث يعطي بصيص من الضوء في هذه الأوقات المعقدة".





- نيمار يُضحي من أجل عيون برشلونة

أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن نادي برشلونة لا يزال يعتبر نيمار (28 عامًا) لاعب حاسم لتحقيق قفزة نوعية للفريق، ولن يُقدم باريس سان جيرمان التسهيلات في رحيل البرازيلي، ولكن يجب أن يوضع في الاعتبار أن نيمار مستعد لتقليل راتبه والحصول على 25 مليون يورو بدلاً من الـ 36 التي بتلقاها في البارك دي برانس.





- فيدال يتسبب في اقتراب لاوتارو مارتينيز من برشلونة

أوضحت تقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إت التشيلي أرتورو فيدال هو المفضل للدخول في عملية انتقال لاوتارو، خاصة وان أنطونيو كونتي يحبه ويرغب في ضمه، ولكن لا يزال هناك طريق طويل ليقطعه الفريقين في التفاوض، وأيضا في برشلونة لا يرون أنه من المستحيل انضمام الارجنتيني حتى رفقة نيمار معاً في الصيف.





- كبار إنجلترا يهددون حلم برشلونة

وفقاً لما أوردته صحيفة سبورت، فإن ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، يستعدان للتقدم بعروض مغرية، للتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطاي وهدف برشلونة الأول في الميركاتو المقبل، ونوهت الصحيفة، أن الناديين لا يمانعان في دفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد لاوتارو مع النيرادزوري، والبالغ 111 مليون يورو، كما أضافت الصحيفة أن تشيلسي ومانشستر سيتي قد يعرضان راتب سنوي يقدر بـ10 ملايين يورو، لإغراء اللاعب بترك عرض برشلونة والتوجه نحو إنجلترا.





- برشلونة يحدد بديل ألبا

ذكرت صحيفة سبورت الكتالنية أن برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو اتجه نحو التعاقد مع البرتغالي رافائيل جيريرو لاعب فريق دورتموند الالماني، واشارت الصحيفة إلى أن البلوجرانا عاد ووضع اللاعب جيريرو في حساباته من جديد بعدما طلب التعاقد معه في المواسم السابقة إلا أن دورتموند فكرة رحيله.





- تقارير إسبانية .. برشلونة لن يتنازل عن ضم مارتينيز ونيمار معاً

تشير عدة تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني لن يتخلى عن فكرة ضم الثنائي، لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ولاعبه السابق نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف المقبل، وعنونت صحيفة موندو ديبورتيفو في صفحتها الرئيسية اليوم الخميس، أن ضم مارتينيز "أولوية" وضم نيمار "إستراتيجية".