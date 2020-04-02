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تأجيل الألعاب العالمية حتى 2022

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
أعلن منظمو "الألعاب العالمية" اليوم الخميس، تأجيل البطولة لمدة عام لتفادي التعارض مع أولمبياد طوكيو التي تأجلت إلى 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا. وتقام الألعاب العالمية كل أربع سنوات وتضم 32 رياضة ليست مدرجة في البرنامج الأولمبي.

وكان من المقرر إقامتها العام المقبل بين 15 و25 يوليو (تموز) في ولاية ألاباما الأمريكية.

لكنها تأجلت الآن لتقام بين السابع و17 يوليو (تموز) 2022. وقال المنظمون إن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021 أثر بشكل كبير على التحضيرات للألعاب العالمية، وإن التمسك بإقامة الألعاب العالمية في موعدها كان سيحرمها من مشاركة العديد من الرياضيين الأولمبيين والمسؤولين.

وكان من المنتظر أن يشارك في الألعاب العالمية 3600 رياضي من أكثر من 100 دولة للمنافسة في رياضات مثل الألعاب القتالية والإسكواش والبلياردو والبولينغ.

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