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لاعبو بريمن يوافقون على تقليص رواتبهم

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
وافق لاعبو فيردر بريمن الألماني اليوم الخميس، على تخفيض رواتبهم في ظل توقف النشاط الكروي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بريمن في بيان له أن المدرب فلوريان كوفيلدت وأعضاء الجهاز الفني والإداري وافقوا على استقطاع جزء من رواتبهم في ظل الأزمة الحالية.

وأشار الرئيس التنفيذي لبريمن كلاوس فيلبري: "سعداء لأن فيردر يحظى بهذا التضامن والتكاتف".

وسار بريمن بذلك على نفس نهج فولفسبورغ الذي أعلن في وقت سابق اليوم، عن موافقة لاعبيه ومنتسبيه على تقليص رواتبهم.

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