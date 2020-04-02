شديد البرودة ليلا.. تعرف على تفاصيل طقس الجمعة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة 3 أبريل 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



وجاءت كالآتي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



الوجه البحري

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



شمال الصعيد

طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



جنوب الصعيد

طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.



ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، تبين أن طقس الجمعة يكون معتدل على معظم الأنحاء، ويميل للحرارة على شمال الصعيد، ويكون حار على جنوب الصعيد، بينما يشهد الطقس ليلا انخفاضا في درجات الحرارة.



كواليس حالة الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيميل للبرودة، تنشط الرياح أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية.



وعن حالة البحرين، اكدت الأرصاد الجوية أنهم يشهدان اعتدال، ارتفاع الموج يكون من 1.5 متر إلى مترين، وعن الرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية، وعلى الأحمر تكون شمالية غربية.



وحذرت الأرصاد المواطنين من تخفيف الملابس تجنبا لنزلات البرد، حيث إن هذا الوقت من العام يشهد تقلبات جوية مصاحبة لموجات من الرمال والأتربة، والتقلبات الجوية مستمرة حتى موعد شم النسيم، نظرا لأن فترة الربيع تتسم بالتغيرات الجوية الحادة والسريعة.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة:

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.