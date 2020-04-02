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شاهد.. تفاصيل حادث الفنان محمد محمود

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
رشا عادل
نجا الفنان محمد محمود، صباح اليوم من حادث سير كبير تعرض له أثناء قيادة سيارته الخاصة، واعلنت عن ذلك زوجته، من خلال نشر صورة لسيارته، على حسابها الشخصي، عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".


وعلقت ماجدة عبد الحليم، على الصورة قائلة:"الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه نجاة الفنان محمد محمود من حادث مميت صباح اليوم".

و لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي متابعيها، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حمدلله على سلامته" وأضاف آخر"لاحول ولا قوة إلا بالله ربنا يعوض عليه"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الف سلامة عليك يا فنان".


يذكر أن آخر أعمال محمد محمود، مسلسل "بخط اليد"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثها في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة أسماء جلال وأحمد رزق وسوسن بدر وإيمان العاصي، والمسلسل من إخراج شيرين عادل.

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