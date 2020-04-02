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ضبط محاولة التهرب من تسديد جمارك بأكثر من 11 مليون جنيه

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:20 م
الجمارك المصرية
الجمارك المصرية
محمد المسلمي
بناء على معلومات سرية تمكنت الإدارة العامة للتحريات والضبط لمصلحة الجمارك المصرية من ضبط تلاعب شركة إستيراد وتصدير في المستندات من أجل التهرب من سداد أكثر من 11 مليون جنيه.

وحررت الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط محضر تهرب جمركى لإحدى شركات الإستيراد والتصدير لتلاعبها في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية .

فبناءا على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة ط . للإستيراد والتصدير  بالإفراج عن مشمول 6 بيانات جمركية لصنف أدوات مائدة بفواتير مصطنعة بقيم اقل من القيمة الحقيقية.

وتم تشكيل لجنة من طارق سعيد وتامر صبحى مديرى الادارات ومحمد عوض ومحمود الصادى ومحمد رفعت رؤساء الأقسام وأحمد زيادة ومحمد عبدالحى مأمورى الضبط لتفتيش مقر الشركة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركى المفرج عنها بناء على موافقة السيد وزير الماليه ونيابة الشئون الماليه والتحارية وتم ضبط (٢) عقد أصلى موضحا بهما القيمة الحقيقية للبضائع وتلاحظ تدنى القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها .

وتبين أن القيمة الجمركية بالبيانات الجمركية والمسددة عنها الرسوم 8 مليون و 453 ألف و 658 جنيه  

وبلغت القيم السعرية الحقيقية 19 مليون و 986 ألف و 135 جنيه .

وبلغ الفرق في القيمة الجمركية 11 مليون و 532 و 476 جنيه .

وأن فرق الضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها 19 مليون و 283 ألف و 444 جنيه

قرر عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم  90 لسنة 2020 تحريات وضبط .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و عبدالرازق منصور المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى

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