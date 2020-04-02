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مدير الصحة العامة يهاجم ليفربول بسبب خوضه لقاء أتلتيكو مدريد

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:20 م
ليفربول
ليفربول
عبد القادر عرابي


هاجم "ماتيو أشتون" مسؤول الصحة العامة بمدينة ليفربول، مسؤولي الريدز، بسبب إقامة مباراة ليفربول ضد أتليتيكو مدريد بملعب أنفيلد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرح أشتون، أن المباراة تسببت في إنتشار فيروس كورونا المستجد بمدينة ليفربول، قبل أن يتحول الأمر لوباء عالمي.

وتولى أشتون مسؤولية الصحة العامة في المدينة يوم أمس الأربعاء، بعد إرتفاع الحالات المصابة بالفيروس في المدينة.

وقال أشتون في تصريحات صحفية لصحيفة "الجارديان" البريطانية: "كان قرار إقامة المباراة خاطئاً، بالتأكيد الأمر ليس مقصوداً، ربما كانت خطورة الموقف غير مدروسة بشكل كافي في ذلك التوقيت".

وتابع: "إقامة مباراة بحجم مباراة ليفربول وأتليتيكو كان حدثاً ضخماً وسيؤدي للمزيد من التجمعات، بدون شك هي أحد أسباب إنتشار الفيروس، يجب أن تتعلم جميع المنظمات والهيئات من هذا الأمر، ولا يتم تكراره مستقبلاً".

وأقيمت مباراة ليفربول مع أتليتيكو مدريد يوم 11 مارس بملعب أنفيلد بحضور جماهيري بلغ 54 ألف متفرج، من بينهم 3000 متفرج للجانب الإسباني.

وتم نقل الفيروس لستة أشخاص من مدينة ليفربول بعد المباراة، قبل أن تتحول مدينة مدريد لبؤرة مصابة في إسبانيا.

وذكرت آخر التقارير الصحية، أن إجمالي الحالات المصابة بمدينة ليفربول فقط، بلغ 262 حالة.

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