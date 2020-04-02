بعد تأكيد الثغرات الأمنية.. تراجع كبير في سهم "زووم" اليوم الخميس





بعد أن اعتذر الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية للاتصالات عبر الفيديو "إريك يوان" اليوم الخميس، عن الثغرات الأمنية التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع، وأعلن سعي الشركة لإصلاح هذه المشاكل، تراجعت أسهم الشركة في البورصة الأمريكية بشكل كبير بنهاية التعاملات.





تراجع سعر سهم شركة "زووم" ​​بنسبة 11 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد اعتذار الرئيس التنفيذي عن الثغرات الأمنية.





واعتذر الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية للاتصالات عبر الفيديو "إريك يوان" اليوم الخميس، عن الثغرات الأمنية التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع، وأعلن سعي الشركة لإصلاح هذه المشاكل.





وأضاف إن الشركة شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد المستخدمين، حيث وصل إلى 200 مليون شخص يومياً في مارس/آذار المماضي مقابل حوالي 10 ملايين مستخدم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.





وأوضح يوان قائلاً، "نحن ندرك أننا لم نرق إلى مستوى توقعات مستخدمينا بشأن الخصوصية والأمن، لذلك أنا آسف للغاية، وأريد أن أشارك ما نقوم به حيال ذلك."





وتعرضت "زووم" لانتقادات واسعة بسبب ثغرات أمنية ومشاركتها البيانات الخاصة مع شركة "فيسبوك".





وأسس "يوان" تطبيق "زووم" في عام 2011، وبدأت الشركة تداول أسهمها في بورصة ناسداك الأمريكية في 18 أبريل/نيسان 2019 بسعر 36 دولارًا للسهم.





وعند ختام التعاملات، تراجع سعر سهم شركة "زووم" بنحو 11 بالمائة مسجلاً 121.9 دولار.







