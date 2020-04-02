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بعد تأكيد الثغرات الأمنية.. تراجع كبير في سهم "زووم" اليوم الخميس

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:25 م
تطبيق زووم
تطبيق زووم

بعد أن اعتذر الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية للاتصالات عبر الفيديو "إريك يوان" اليوم الخميس، عن الثغرات الأمنية التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع، وأعلن سعي الشركة لإصلاح هذه المشاكل، تراجعت أسهم الشركة في البورصة الأمريكية بشكل كبير بنهاية التعاملات.

 تراجع سعر سهم شركة "زووم" ​​بنسبة 11 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد اعتذار الرئيس التنفيذي عن الثغرات الأمنية.

واعتذر الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية للاتصالات عبر الفيديو "إريك يوان" اليوم الخميس، عن الثغرات الأمنية التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع، وأعلن سعي الشركة لإصلاح هذه المشاكل.

وأضاف إن الشركة شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد المستخدمين، حيث وصل إلى 200 مليون شخص يومياً في مارس/آذار المماضي مقابل حوالي 10 ملايين مستخدم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضح يوان قائلاً، "نحن ندرك أننا لم نرق إلى مستوى توقعات مستخدمينا بشأن الخصوصية والأمن، لذلك أنا آسف للغاية، وأريد أن أشارك ما نقوم به حيال ذلك."

وتعرضت "زووم" لانتقادات واسعة بسبب ثغرات أمنية ومشاركتها البيانات الخاصة مع شركة "فيسبوك".

وأسس "يوان" تطبيق "زووم" في عام 2011، وبدأت الشركة تداول أسهمها في بورصة ناسداك الأمريكية في 18 أبريل/نيسان 2019 بسعر 36 دولارًا للسهم.

وعند ختام التعاملات، تراجع سعر سهم شركة "زووم" بنحو 11 بالمائة مسجلاً 121.9 دولار.


انهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الخميس، بدعم ارتفاع أسعار النفط ووسط استمرار تداعيات الكورونا .

وشهدت "وول ستريت" جلسة متقلبة حيث تراجعت بعد أن أفادت وزارة العمل الأمريكية أن أكثر من 6 ملايين شخص قدّموا طلبات إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي27 مارس  مسجلة رقما قياسيا جديدا .

ارتفعت بدعم قفزة أسعار النفط بأكبر وتيرة يومية في تاريخها بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمالية قيام السعودية وروسيا بخفض إنتاج الخام بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً .

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.3 بالمائة وهو ما يعادل 469 نقطة، مسجلاً 21413 نقطة .

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنحو 2.3 بالمائة ليسجل 2526 نقطة، في حين شهد "ناسداك" ارتفاعاً بنسبة 1.7 بالمائة إلى 7487.3 نقطة.

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