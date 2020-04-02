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كل ما تريد معرفته عن أحمد خالد توفيق في الذكرى الثانية لرحيله

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:28 م
أحمد خالد توفيق
أحمد خالد توفيق
تصدر أحمد خالد توفيق "ترند" محرك البحث جوجل، اليوم الخميس، في ذكرى رحيله الثانية، خيث رحل عن عالمنا في عام 2018، عن عمر ناهز الـ55 عامًا.

العراب أحمد خالد توفيق

ويرتبط الكثير من الشباب بالكاتب أحمد خالد توفيق الشهير بالعراب، ويتمسك الكثير بمقولاته، حتى أن مؤلفاته لاتزال تلقى إعجابًا واهتمامًا كبيرًا من قبل الكثيرين.

كتابات أحمد خالد توفيق

وتميز أحمد خالد توفيق في كتابة القصص والحكايات المتعلقة بالخيال العلمي والرعب والفانتازيا، خلال مسيرة ناجحة في عالم الأدب والتأليف.

الميلاد والنشأة

شهدت مدينة طنطا عاصمة الغربية، ميلاد أحمد خالد توفيق في الـ10 من يونيو عام 1962م، وتلقى تعليمه بها، طوال فترات ومراحل تعليمه المختلفة.

دراسة أحمد خالد توفيق

التحق أحمد خالد توفيق بكلية الطب جامعة طنطا في 1985، وحصل على الدكتوراه فى عام 1997، بتفوق ويصبح عضوًا بهيئة التدريس واستشارى قسم أمراض الباطنة المتوطنة فى كلية الطب جامعة طنطا.

بداية مشوار أحمد خالد توفيق الأدبي

بدأ أحمد خالد توفيق مشواره الأدبي، في 1992، حيث التحق بالمؤسسة العربية الحديثة، والتي بدأت عملها في مجال النشر بمنتصف الثمانينيات من القرن الماضي حيث نشرت "روايات مصرية للجيب"، وكانت هي الانطلاقة.

أعمال أحمد خالد توفيق الأدبية

ونشر أحمد خالد توفيق  أول عمل أدبي له "ما وراء الطبيعة" في أدب الرعب، ثم تلتها سلسلة "فانتازيا" التي تسبر كل العوالم الخيالية كما يوحي اسمها، وأخيرًا سلسلة "سافاراي" ذات الأجواء الطبية في أحراش إفريقيا السوداء، كان ذلك في أوائل التسعينات.

أحمد خالد توفيق والصحافة

وانضم أحمد خالد توفيق إلى مجلة الشباب، ليكتب فيها قصصا تحت عنوان "الآن نفتح الصندوق"، كما نشر له مقالات في جريدة التحرير ومجلات أخرى، فيما يتعلق بعمله بالصحافة الذي بدأه في 2004.

أشهر أعمال أحمد خالد توفيق

وقدم أحمد خالد توفيق أشهر رواية له، تحت عنوان "يوتوبيا" والتي نشرت في 2008 وترجمت للإنجليزية والفرنسية، وهي أشهر أعماله، ولاقت نجاحًا كبيرًا.

أحمد خالد توفيق ويوتوبيا

وتخيل أحمد خالد توفيق في "يوتوبيا"، مستقبلًا قريًبا لمصر ينعزل فيه الأثرياء في مدينة محصنة عن الفقراء ، والتي لاقت رواجًا كبيرًا وقبولًا واسعًا وزادت من شهره، وكانت سببا لانطلاقته.

روايات أحمد خالد توفيق

ودون أحمد خالد توفيق في 2012، رواية "السنجة" ورواية "مثل إيكاروس" عام 2015، ورواية "فى ممر الفئران" التى صدرت عام 2016، و"قصاصات قابلة للحرق" و"عقل بلا جسد" و"الآن نفتح الصندوق"، وجميعها سطرت تاريخًا أدبيًا جيدًا لـ "العراب" كما لقب.

الترجمة في حياة أحمد خالد توفيق

وخاض أحمد خالد توفيق عدة تجارب في الترجمة، ونشر سلسلة "رجفة الخوف" وهى روايات رعب مترجمة، إضافة إلى ترجمته رواية "نادى القتال"، تأليف تشاك بولانيك، وكذلك ترجمة رواية "ديرمافوريا" عام 2010، وترجمة رواية "عداء الطائرة الورقية" عام 2012. توفي في 2 من أبريل عام 2018 عن عمر ناهز 55 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة، خلال تواجده بمستشفى عين شمس التخصصى.

مرضو ورحيل أحمد خالد توفيق

وتعرض أحمد خالد توفيق لأزمة صحية، نُقل على إثرها إلى مستشفى عين شمس التخصصي، وتدهور حالته الصحية، ويرحل عن عالمنا في الثاني من أبريل عام 2018، عن عمر ناهز الـ55 عامًا، تاركًا إرثًا أدبيًا كبيرًا لعشاقه.

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الكاتب أحمد خالد توفيق العراب أحمد خالد توفيق

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