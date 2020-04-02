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الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد بريطانيا

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:27 م
ولي العهد السعودي - الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي - الأمير محمد بن سلمان
الفجر السعودي

أجرى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً، بولي العهد البريطاني أمير ويلز الأمير تشارلز.

واطمأن الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال، على صحة الأمير تشارلز عقب أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

أعرب الأمير تشارلز، عن شكره لولي العهد على مشاعره، مؤكداً على عمق علاقات الصداقة بين البلدين.

هذا وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 21 وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة، وبذلك يصل إجمال الحالات المسجلة 1885 حالة.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من مليون حالة، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 51 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 210 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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