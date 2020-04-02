مدرب حراس الأهلي: فرصنا كبيرة في تحقيق لقب إفريقيا

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أكد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فرص الفريق الأحمر في حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا كبيرة للغاية.



وقال مدرب حراس القلعة الحمراء في تصريحات تلفزيونية :"فرص الأهلي كبيرة في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا والجميع يسعى للتتويج باللقب هذا الموسم".



وأضاف :"جميع الفرق التي صعدت إلى الدور نصف النهائي قوية للغاية، ونستهدف تخطي عقبة الوداد المغربي في هذا الدور".



وواصل :"رئيس النادي محمود الخطيب يدعم الفريق جيدا وحفز الفريق من أجل تخطي المرحلة الصعبة قبل التأهل للدور نصف النهائي".