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يانكون: محمد الشناوي مؤهل للعب في أكبر الأندية الأوروبية
الخميس 02/أبريل/2020 - 11:44 م
علي نبوي
أشاد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر الأول وإمكانياته.
وقال يانكون في تصريحات تلفزيونية :"محمد الشناوي حارس مرمى مميز للغاية ويمتلك إمكانيات فنية رائعة".
وأضاف مدرب حراس الأهلي :"الشناوي من الممكن أن يلعب في كبرى الأندية الأوروبية، هو حارس رائع فهو يخوض التدريبات بشكل قوي للغاية".
وتابع :"محمد الشناوي تطور في الفترة الأخيرة فكان يعاني من قصور في لعب الكرة بقدمه والأمر حاليا أصبح أفضل".
وواصل :"اتحدث دائما مع حراس مرمى الأهلي، وأطالبهم بتحسين المستوى دائما".
وقال يانكون في تصريحات تلفزيونية :"محمد الشناوي حارس مرمى مميز للغاية ويمتلك إمكانيات فنية رائعة".
وأضاف مدرب حراس الأهلي :"الشناوي من الممكن أن يلعب في كبرى الأندية الأوروبية، هو حارس رائع فهو يخوض التدريبات بشكل قوي للغاية".
وتابع :"محمد الشناوي تطور في الفترة الأخيرة فكان يعاني من قصور في لعب الكرة بقدمه والأمر حاليا أصبح أفضل".
وواصل :"اتحدث دائما مع حراس مرمى الأهلي، وأطالبهم بتحسين المستوى دائما".
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