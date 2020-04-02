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يانكون: محمد الشناوي مؤهل للعب في أكبر الأندية الأوروبية

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:44 م
الشناوي
الشناوي
علي نبوي
أشاد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر الأول وإمكانياته.

وقال يانكون في تصريحات تلفزيونية :"محمد الشناوي حارس مرمى مميز للغاية ويمتلك إمكانيات فنية رائعة".

وأضاف مدرب حراس الأهلي :"الشناوي من الممكن أن يلعب في كبرى الأندية الأوروبية، هو حارس رائع فهو يخوض التدريبات بشكل قوي للغاية".

وتابع :"محمد الشناوي تطور في الفترة الأخيرة فكان يعاني من قصور في لعب الكرة بقدمه والأمر حاليا أصبح أفضل".

وواصل :"اتحدث دائما مع حراس مرمى الأهلي، وأطالبهم بتحسين المستوى دائما".

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